Глава РПЛ высказался о расследовании в отношении судей

"Так же, как и вы, наблюдаю и вижу новости о возбуждении уголовных дел, применении ограничительных мер в их отношении, - сказал Алаев журналистам. - Давайте дождемся окончания расследования, когда будут вынесены приговоры, будут понятны наказания. Были случаи, что дела завершаются до возбуждения. Не хочется, чтобы то, что касается нарушения закона, было рядом с футболом. Надеюсь, что все процессы, которые происходят в рамках дела "Торпедо", задержания и иные меры не повлияют на спортивную составляющую и мы завершим сезон с теми судьями, которые у нас есть. Когда закончится уголовное дело, на его основании будем принимать свои футбольные решения".