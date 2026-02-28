https://ria.ru/20260228/alaev-2077520308.html
Глава РПЛ высказался о расследовании в отношении судей
Глава РПЛ высказался о расследовании в отношении судей - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Глава РПЛ высказался о расследовании в отношении судей
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев выразил надежду на то, что удастся завершить сезон с имеющимися на данный момент футбольными арбитрами. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев выразил надежду на то, что удастся завершить сезон с имеющимися на данный момент футбольными арбитрами.
В четверг РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что обвинения по ч. 4 ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования) были предъявлены арбитрам РПЛ Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову.
«
"Так же, как и вы, наблюдаю и вижу новости о возбуждении уголовных дел, применении ограничительных мер в их отношении, - сказал Алаев журналистам. - Давайте дождемся окончания расследования, когда будут вынесены приговоры, будут понятны наказания. Были случаи, что дела завершаются до возбуждения. Не хочется, чтобы то, что касается нарушения закона, было рядом с футболом. Надеюсь, что все процессы, которые происходят в рамках дела "Торпедо", задержания и иные меры не повлияют на спортивную составляющую и мы завершим сезон с теми судьями, которые у нас есть. Когда закончится уголовное дело, на его основании будем принимать свои футбольные решения".
В прошлом сезоне московское "Торпедо" по спортивному принципу вернулось в высший дивизион российского футбола. Впоследствии контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) исключил автозаводцев из числа участников РПЛ за попытку организации договорных матчей в Первой лиге. В пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что 13 судьям предъявлены обвинения в оказании противоправного влияния на результаты матчей Футбольной национальной лиги с участием "Торпедо".