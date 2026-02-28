Рейтинг@Mail.ru
20:50 28.02.2026
Глава РПЛ заявил о проблемах с офсайдными линиями
Новости
1920
1920
true
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что система определения линий офсайда в чемпионате России по футболу требует доработки.
В пятницу в матче "Зенит" - "Балтика" был отменен гол капитана гостей Кевина Андраде из-за офсайда у нападающего калининградцев Брайана Хиля. Мяч не был засчитан после использования системы видеоассистента рефери (VAR). Также после просмотра повтора в субботу отменили гол нападающего тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбы в ворота "Оренбурга" (0:2).
«
"К офсайдным линиям много вопросов. Не буду спихивать ответственность - это наше общее дело. Это бьет и по репутации РПЛ, и по репутации Российского футбольного союза (РФС), и моей. К линиям есть вопросы, но я понимаю геополитическую и экономическую ситуацию. Надо искать решение - линии в нынешнем виде не удовлетворяют уровню футбола, уровню лиги. Возьму на себя ответственность. Буду разговаривать с коллегами из РФС, с руководителями клубов. Нужно срочно искать решение. Не знаю, дорабатывать эти, или искать другие, искать деньги, искать поставщиков. Системность вопросов к линиям есть. Надо что-то делать! Уверен, с коллегами найдем решение. Такие линии всех не устраивают", - заявил Алаев.
Систему видеопомощи арбитрам (VAR) начали использовать в Российской премьер-лиге с сезона-2019/20. Оператором системы в России изначально была британская компания Hawk-Eye Innovations Ltd. После ее ухода российский провайдер VAR не мог обеспечить офсайдные линии на матчах чемпионата страны до сезона-2023/24. Новым оператором является китайская компания Rigour Tech, которая прошла процесс сертификации системы в Международной федерации футбола (ФИФА).
Глава РПЛ остался недоволен назначением пенальти в ворота "Локомотива"
Вчера, 20:02
 
ФутболСпортРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
