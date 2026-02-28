Глава РПЛ заявил о проблемах с офсайдными линиями

«

"К офсайдным линиям много вопросов. Не буду спихивать ответственность - это наше общее дело. Это бьет и по репутации РПЛ, и по репутации Российского футбольного союза (РФС), и моей. К линиям есть вопросы, но я понимаю геополитическую и экономическую ситуацию. Надо искать решение - линии в нынешнем виде не удовлетворяют уровню футбола, уровню лиги. Возьму на себя ответственность. Буду разговаривать с коллегами из РФС, с руководителями клубов. Нужно срочно искать решение. Не знаю, дорабатывать эти, или искать другие, искать деньги, искать поставщиков. Системность вопросов к линиям есть. Надо что-то делать! Уверен, с коллегами найдем решение. Такие линии всех не устраивают", - заявил Алаев.