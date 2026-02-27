https://ria.ru/20260227/svadba-2077083838.html
Ученики Тутберидзе сыграли свадьбу
Ученики Тутберидзе сыграли свадьбу - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Ученики Тутберидзе сыграли свадьбу
Фигуристка Майя Хромых вышла замуж за бронзового призера чемпионата России 2015 года Адьяна Питкеева.
Ученики Тутберидзе сыграли свадьбу
Майя Хромых вышла замуж за призера ЧР Адьяна Питкеева
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Фигуристка Майя Хромых вышла замуж за бронзового призера чемпионата России 2015 года Адьяна Питкеева.
Свадьба, по всей видимости, прошла в День всех влюблённых. Сама фигуристка опубликовала в Instagram* фотографии со свадебного торжества с подписью "14. 02. 2026".
Хромых 19 лет. Ранее она тренировалась в группе Этери Тутберидзе, но взяла паузу в карьере из-за болей в спине. В последний раз она участвовала в соревнованиях на чемпионате России 2024 года. Спортсменка владела двумя видами четверных прыжков - тулупом и сальховом. В олимпийском сезоне-2021/22 она обыграла будущую олимпийскую чемпионку Анну Щербакову
на турнире в Будапеште
, а также завоевала серебро и бронзу этапов международной серии Гран-при. Кроме того, в ее активе серебро Финала Кубка России.
Питкееву 27 лет, он также тренировался у Тутберидзе. Кроме бронзы на чемпионате страны, в 2015 году спортсмен завоевал серебро на этапе Гран-при России. В 2017-м он завершил соревновательную карьеру из-за проблем со спиной, после чего стал тренером.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.