Ученики Тутберидзе сыграли свадьбу

Свадьба, по всей видимости, прошла в День всех влюблённых. Сама фигуристка опубликовала в Instagram* фотографии со свадебного торжества с подписью "14. 02. 2026".

Питкееву 27 лет, он также тренировался у Тутберидзе. Кроме бронзы на чемпионате страны, в 2015 году спортсмен завоевал серебро на этапе Гран-при России. В 2017-м он завершил соревновательную карьеру из-за проблем со спиной, после чего стал тренером.