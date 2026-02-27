Рейтинг@Mail.ru
"Доволен уровнем тенниса": Даниил Медведев о турнире в Дубае - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Теннис
 
23:16 27.02.2026
"Доволен уровнем тенниса": Даниил Медведев о турнире в Дубае
"Доволен уровнем тенниса": Даниил Медведев о турнире в Дубае
Первая ракетка России Даниил Медведев заявил, что доволен уровнем своего тенниса на турнире категории ATP 500 в Дубае и надеется на лучшую версию своей игры в... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
теннис
спорт
атр
даниил медведев
феликс оже-альяссим
таллон грикспор
спорт, атр, даниил медведев, феликс оже-альяссим, таллон грикспор
Теннис, Спорт, АТР, Даниил Медведев, Феликс Оже-Альяссим, Таллон Грикспор
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев заявил, что доволен уровнем своего тенниса на турнире категории ATP 500 в Дубае и надеется на лучшую версию своей игры в финале.
В полуфинале Медведев, который является 11-й ракеткой мира, победил первого сеяного Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 6:2. Канадец занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
"Я очень доволен уровнем тенниса, который показываю здесь. Я провел четыре отличных матча и с каждым следующим играю все лучше и лучше. Если так же будет завтра в финале, у меня будут хорошие шансы на победу. Надеюсь, так и будет", - приводит слова Медведева сайт АТР.
В финале третий сеяный Медведев встретится с нидерландцем Таллоном Грикспором. В нынешнем сезоне россиянин стал победителем турнира в австралийском Брисбене.
Теннисный мяч - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Понятия не имею, как я выиграл этот матч": Грикспор о победе над Рублевым
Вчера, 22:45
 
ТеннисСпортАТРДаниил МедведевФеликс Оже-АльяссимТаллон Грикспор
 
