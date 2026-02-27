https://ria.ru/20260227/match-2077094465.html
Матч сборных России и Никарагуа будет учитываться в рейтинге ФИФА
Матч сборных России и Никарагуа будет учитываться в рейтинге ФИФА - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Матч сборных России и Никарагуа будет учитываться в рейтинге ФИФА
Товарищеский матч сборной России против команды Никарагуа будет учитываться в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), заявили РИА Новости в... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T11:32:00+03:00
2026-02-27T11:32:00+03:00
2026-02-27T11:32:00+03:00
футбол
спорт
россия
никарагуа
краснодар
валерий карпин
международная федерация футбола (фифа)
российский футбольный союз (рфс)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/75063/02/750630272_0:183:3504:2154_1920x0_80_0_0_9ce06b6e3b03e435181dc443a9953206.jpg
https://ria.ru/20260227/le-2077029188.html
россия
никарагуа
краснодар
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/75063/02/750630272_195:0:3310:2336_1920x0_80_0_0_378b090462e816e724ff84bf77db6ef8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, никарагуа, краснодар, валерий карпин, международная федерация футбола (фифа), российский футбольный союз (рфс), союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
Футбол, Спорт, Россия, Никарагуа, Краснодар, Валерий Карпин, Международная федерация футбола (ФИФА), Российский футбольный союз (РФС), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
Матч сборных России и Никарагуа будет учитываться в рейтинге ФИФА
Матч сборной России с командой Никарагуа будет учитываться в рейтинге ФИФА