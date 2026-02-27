Рейтинг@Mail.ru
Матч сборных России и Никарагуа будет учитываться в рейтинге ФИФА
Футбол
 
11:32 27.02.2026
Матч сборных России и Никарагуа будет учитываться в рейтинге ФИФА
Матч сборных России и Никарагуа будет учитываться в рейтинге ФИФА - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Матч сборных России и Никарагуа будет учитываться в рейтинге ФИФА
Товарищеский матч сборной России против команды Никарагуа будет учитываться в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), заявили РИА Новости в... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
россия
никарагуа
краснодар
Матч сборных России и Никарагуа будет учитываться в рейтинге ФИФА

Матч сборной России с командой Никарагуа будет учитываться в рейтинге ФИФА

© Фото : KEYSTONE/Steffen SchmidtЛоготип ФИФА
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : KEYSTONE/Steffen Schmidt
Логотип ФИФА. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Товарищеский матч сборной России против команды Никарагуа будет учитываться в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), заявили РИА Новости в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
Сборная России сыграет с командой Никарагуа 27 марта в Краснодаре. Встреча начнется в 19:30 мск.
"Матч со сборной Никарагуа будет учитываться в рейтинге ФИФА", - сообщили в пресс-службе РФС.
Сборная России занимает 36-е место в рейтинге ФИФА. Национальная команда потеряла три позиции после ноябрьских товарищеских матчей, в которых подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с перуанцами (1:1), а также уступили чилийцам (0:2). Сборная Никарагуа располагается на 131-й позиции.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и проводит только товарищеские матчи.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
