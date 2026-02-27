Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

https://ria.ru/20260227/le-2077029188.html
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Стал известен полный состав участников 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
По итогам основного этапа напрямую в 1/8 финала вышли французский "Лион", английская "Астон Вилла", датский "Мидтьюлланн", испанский "Бетис", португальские "Порту" и "Брага", немецкий "Фрайбург" и итальянская "Рома".
В четверг завершились ответные стыковые матчи за выход в 1/8 финала, по итогам которых дальше прошли венгерский "Ференцварош", французский "Лилль", немецкий "Штутгарт", греческий "Панатинаикос", английский "Ноттингем Форест", испанская "Сельта", итальянская "Болонья" и бельгийский "Генк".
Возможные пары 1/8 финала:
- "Ференцварош" - "Порту" или "Брага";
- "Панатинаикос" - "Мидтьюлланн" или "Бетис";
- "Генк" - "Фрайбург" или "Рома";
- "Сельта" - "Лион" или "Астон Вилла";
- "Штутгарт" - "Порту" или "Брага";
- "Ноттингем Форест" - "Мидтьюлланн" или "Бетис";
- "Болонья" - "Рома" или "Фрайбург";
- "Лилль" - "Лион" или "Астон Вилла".
Жеребьевка пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.