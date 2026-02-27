Рейтинг@Mail.ru
27.02.2026
Футбол
 
02:03 27.02.2026
Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы
Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы
Стал известен полный состав участников 1/8 финала футбольной Лиги Европы. РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Футбол
Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны все участники 1/8 финала футбольной Лиги Европы

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Стал известен полный состав участников 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
По итогам основного этапа напрямую в 1/8 финала вышли французский "Лион", английская "Астон Вилла", датский "Мидтьюлланн", испанский "Бетис", португальские "Порту" и "Брага", немецкий "Фрайбург" и итальянская "Рома".
В четверг завершились ответные стыковые матчи за выход в 1/8 финала, по итогам которых дальше прошли венгерский "Ференцварош", французский "Лилль", немецкий "Штутгарт", греческий "Панатинаикос", английский "Ноттингем Форест", испанская "Сельта", итальянская "Болонья" и бельгийский "Генк".
Возможные пары 1/8 финала:
  • "Ференцварош" - "Порту" или "Брага";
  • "Панатинаикос" - "Мидтьюлланн" или "Бетис";
  • "Генк" - "Фрайбург" или "Рома";
  • "Сельта" - "Лион" или "Астон Вилла";
  • "Штутгарт" - "Порту" или "Брага";
  • "Ноттингем Форест" - "Мидтьюлланн" или "Бетис";
  • "Болонья" - "Рома" или "Фрайбург";
  • "Лилль" - "Лион" или "Астон Вилла".
Жеребьевка пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.
ПАОК с Оздоевым вновь уступил "Сельте" и завершил выступление в Лиге Европы
