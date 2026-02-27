Хендрикс пропустит чемпионат мира по фигурному катанию в Чехии

"В этом сезоне мне пришлось очень рано выходить на пик формы ради квалификации на Олимпийские игры. Учитывая это и травмы, мы решили не участвовать в чемпионате мира, а сосредоточиться на полноценном восстановлении. Сезон был очень длинным. Думаю, возраст здесь тоже играет роль, и многие спортсмены после такого количества тяжелых соревнований принимают похожее решение", - сообщила Хендрикс в видео, опубликованном на ее странице в Instagram*.