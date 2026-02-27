Рейтинг@Mail.ru
Хендрикс пропустит чемпионат мира по фигурному катанию в Чехии
Фигурное катание
Фигурное катание
 
11:39 27.02.2026
Хендрикс пропустит чемпионат мира по фигурному катанию в Чехии
Хендрикс пропустит чемпионат мира по фигурному катанию в Чехии - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Хендрикс пропустит чемпионат мира по фигурному катанию в Чехии
Чемпионка Европы 2024 года бельгийка Луна Хендрикс не примет участия в чемпионате мира по фигурному катанию 2026 года. РИА Новости Спорт, 27.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЛуна Хендрикс
Луна Хендрикс. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Чемпионка Европы 2024 года бельгийка Луна Хендрикс не примет участия в чемпионате мира по фигурному катанию 2026 года.
Турнир пройдет в Праге с 25 по 28 марта. На Олимпийских играх в Италии 26-летняя Хендрикс заняла 14-е место, набрав 199,65 балла по сумме короткой и произвольной программ.
"В этом сезоне мне пришлось очень рано выходить на пик формы ради квалификации на Олимпийские игры. Учитывая это и травмы, мы решили не участвовать в чемпионате мира, а сосредоточиться на полноценном восстановлении. Сезон был очень длинным. Думаю, возраст здесь тоже играет роль, и многие спортсмены после такого количества тяжелых соревнований принимают похожее решение", - сообщила Хендрикс в видео, опубликованном на ее странице в Instagram*.
Хендрикс является чемпионкой Европы, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира (2022, 2023 года соответственно). Также на ее счету две серебряные (2023, 2026) и одна бронзовая (2022) награды чемпионатов Европы, серебро (2023) и бронза (2022) Финалов Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Майя Хромых и Адьян Питкеев - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Ученики Тутберидзе сыграли свадьбу
Вчера, 11:04
 
