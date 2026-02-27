Хендрикс пропустит чемпионат мира по фигурному катанию в Чехии

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Чемпионка Европы 2024 года бельгийка Луна Хендрикс не примет участия в чемпионате мира по фигурному катанию 2026 года.
"В этом сезоне мне пришлось очень рано выходить на пик формы ради квалификации на Олимпийские игры. Учитывая это и травмы, мы решили не участвовать в чемпионате мира, а сосредоточиться на полноценном восстановлении. Сезон был очень длинным. Думаю, возраст здесь тоже играет роль, и многие спортсмены после такого количества тяжелых соревнований принимают похожее решение", - сообщила Хендрикс в видео, опубликованном на ее странице в Instagram*.
Хендрикс является чемпионкой Европы, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира (2022, 2023 года соответственно). Также на ее счету две серебряные (2023, 2026) и одна бронзовая (2022) награды чемпионатов Европы, серебро (2023) и бронза (2022) Финалов Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
