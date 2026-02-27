https://ria.ru/20260227/baltika-2077097340.html
"Попортит нервы лидерам": Кечинов о перспективах "Балтики" в РПЛ
"Попортит нервы лидерам": Кечинов о перспективах "Балтики" в РПЛ - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
"Попортит нервы лидерам": Кечинов о перспективах "Балтики" в РПЛ
Футболисты калининградской "Балтики" во второй части чемпионата России будут хорошо играть и еще попортят нервы топовых команд Российской премьер-лиги (РПЛ),... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
"Попортит нервы лидерам": Кечинов о перспективах "Балтики" в РПЛ
