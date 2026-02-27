Рейтинг@Mail.ru
"Попортит нервы лидерам": Кечинов о перспективах "Балтики" в РПЛ - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
11:37 27.02.2026
"Попортит нервы лидерам": Кечинов о перспективах "Балтики" в РПЛ
Футболисты калининградской "Балтики" во второй части чемпионата России будут хорошо играть и еще попортят нервы топовых команд Российской премьер-лиги (РПЛ),... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
"Попортит нервы лидерам": Кечинов о перспективах "Балтики" в РПЛ

Кечинов: "Балтика" попортит нервы топовым командам РПЛ

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболисты калининградской "Балтики" во второй части чемпионата России будут хорошо играть и еще попортят нервы топовых команд Российской премьер-лиги (РПЛ), сказал РИА Новости известный в прошлом нападающий Валерий Кечинов.
"Балтика" ушла на зимнюю паузу на пятом месте в таблице РПЛ, набрав 35 очков. 27 февраля калининградский клуб сыграет в гостях с петербургским "Зенитом".
"Не буду оригинальным, но в первой части очень удивила "Балтика": и по результату, и по игре. Команда находится на своем месте по делу. Я наблюдал за ними, правда, не все матчи видел, конечно. Они ни в одной игре не уступили сопернику. Играли и с топовыми, и со средними командами, и с аутсайдерами – ни в одной игре не уступили. Команда очень крепкая. Думаю, что они хорошо будут играть и еще попортят нервы многим топовым командам", - сказал Кечинов.
Футболисты сборной России - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Сборная России по футболу сыграет против команды Никарагуа
