Степанова выиграла скиатлон на чемпионате России
Лыжные гонки
 
26.02.2026
Степанова выиграла скиатлон на чемпионате России
Степанова выиграла скиатлон на чемпионате России
Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Вероника Степанова стала победительницей скиатлона на чемпионате России, который проходит в Южно-Сахалинске.
2026
спорт, южно-сахалинск, вероника степанова, евгения крупицкая, алина пеклецова
Лыжные гонки, Спорт, Южно-Сахалинск, Вероника Степанова, Евгения Крупицкая, Алина Пеклецова
Степанова выиграла скиатлон на чемпионате России

Степанова выиграла скиатлон на чемпионате России в Южно-Сахалинске

Лыжница Вероника Степанова
Лыжница Вероника Степанова
Лыжница Вероника Степанова. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 фев - РИА Новости. Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Вероника Степанова стала победительницей скиатлона на чемпионате России, который проходит в Южно-Сахалинске.
Степанова преодолела 20-километровую дистанцию за 51 минуту 48,2 секунды. Второй стала Евгения Крупицкая (отставание - 1 секунда), тройку призеров замкнула Алина Пеклецова (+2,9).
Чемпионат России завершится 8 марта. Позднее в четверг пройдет мужской скиатлон на 20 км.
"Ожидали другого": в Норвегии оценили результат российских лыжников на ОИ
Вчера, 12:27
 
Лыжные гонки, Спорт, Южно-Сахалинск, Вероника Степанова, Евгения Крупицкая, Алина Пеклецова
 
