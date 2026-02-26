https://ria.ru/20260226/stepanova-2076799316.html
Степанова выиграла скиатлон на чемпионате России
Степанова выиграла скиатлон на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Степанова выиграла скиатлон на чемпионате России
Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Вероника Степанова стала победительницей скиатлона на чемпионате России, который проходит в Южно-Сахалинске. РИА Новости Спорт, 26.02.2026
южно-сахалинск
Степанова выиграла скиатлон на чемпионате России
Степанова выиграла скиатлон на чемпионате России в Южно-Сахалинске