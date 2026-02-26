Рейтинг@Mail.ru
"Явно украинцы нажаловались": Журова об инциденте на матче Рублева
Теннис
 
15:53 26.02.2026
"Явно украинцы нажаловались": Журова об инциденте на матче Рублева
"Явно украинцы нажаловались": Журова об инциденте на матче Рублева
Организаторы теннисного турнира в Дубае наверняка заставили юного болельщика Андрея Рублева убрать российский флаг с плаката в его поддержку после жалобы...
теннис
спорт
андрей рублев
уго умбер
2026
спорт, андрей рублев, уго умбер
Теннис, Спорт, Андрей Рублев, Уго Умбер
"Явно украинцы нажаловались": Журова об инциденте на матче Рублева

Журова прокомментировала инцидент с флагом РФ на матче теннисиста Рублева

Российский теннисист Андрей Рублев
Российский теннисист Андрей Рублев
© Фото : Пресс-служба FFT
Российский теннисист Андрей Рублев. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Организаторы теннисного турнира в Дубае наверняка заставили юного болельщика Андрея Рублева убрать российский флаг с плаката в его поддержку после жалобы украинцев, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Как сообщил Telegram-канал "Mash на спорте", организаторы турнира категории АТР 500 в Дубае заставили ребенка оторвать часть плаката в поддержку Рублева, на которой был нарисован флаг России.
"Мы же понимаем, что сами организаторы не будут отслеживать, у кого там какой флажок нарисован. Явно это украинцы увидели и нажаловались. А так в каждой стране оргкомитет сам решает, какие у них правила, и от этого болельщикам сложно. Один вид спорта разрешает (российские флаги на трибунах), другой не разрешает. И от усердия охраны, от конкретных личностей, тоже, конечно, это зависит", - сказала Журова РИА Новости.
Рублев в среду стал четвертьфиналистом турнира в Дубае, обыграв француза Уго Умбера.
Теннис Спорт Андрей Рублев Уго Умбер
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
