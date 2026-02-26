"Явно украинцы нажаловались": Журова об инциденте на матче Рублева

Как сообщил Telegram-канал "Mash на спорте", организаторы турнира категории АТР 500 в Дубае заставили ребенка оторвать часть плаката в поддержку Рублева, на которой был нарисован флаг России.

"Мы же понимаем, что сами организаторы не будут отслеживать, у кого там какой флажок нарисован. Явно это украинцы увидели и нажаловались. А так в каждой стране оргкомитет сам решает, какие у них правила, и от этого болельщикам сложно. Один вид спорта разрешает (российские флаги на трибунах), другой не разрешает. И от усердия охраны, от конкретных личностей, тоже, конечно, это зависит", - сказала Журова РИА Новости.