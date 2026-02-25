Рейтинг@Mail.ru
Васильев объяснил, почему ему обидно за Овечкина - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Васильев объяснил, почему ему обидно за Овечкина
Васильев объяснил, почему ему обидно за Овечкина
Горько и обидно за хоккеиста Александра Овечкина, лыжника Александра Большунова и многих других известных российских спортсменов, которым из-за международных... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Васильев объяснил, почему ему обидно за Овечкина

Васильев заявил, что ему обидно за Овечкина и других не допущенных на ОИ россиян

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Горько и обидно за хоккеиста Александра Овечкина, лыжника Александра Большунова и многих других известных российских спортсменов, которым из-за международных санкций не дали возможности выступить на Олимпиаде 2026 года и выиграть золотые медали, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
В Олимпийских играх, завершившихся в Италии в воскресенье, по решению Международного олимпийского комитета (МОК) в нейтральном статусе принимали участие только 13 россиян. На счету команды одна серебряная медаль, завоеванная Никитой Филипповым в ски-альпинизме.
"Конечно, есть горькое чувство из-за того, что Александра Овечкина лишили возможности выиграть золотую олимпийскую медаль. А также за других ребят, которые могли бы составить конкуренцию канадцам и американцам, и завоевать заветное золото. Саша – легендарный спортсмен. Пожалуй, самый выдающийся у нас за последние, скажем так, двадцать лет. Хотелось бы еще подкрепить это золотом Олимпиады, но, к сожалению, наследие (экс-президента МОК) Томаса Баха не позволило осуществить мечту многим нашим спортсменам. Обидно не только за Сашу, но и за (трехкратного олимпийского чемпиона) Александра Большунова, который мог бы пополнить свою коллекцию наград, и за других наших ребят и девушек, всех тех, кто мог бы составить конкуренцию победителям Игр", - сказал Васильев.
Олимпиада проходила в Италии 6-22 февраля.
Линетт покинул пост гендиректора оргкомитета Олимпиады 2030 года
