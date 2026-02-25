Васильев объяснил, почему ему обидно за Овечкина

«

"Конечно, есть горькое чувство из-за того, что Александра Овечкина лишили возможности выиграть золотую олимпийскую медаль. А также за других ребят, которые могли бы составить конкуренцию канадцам и американцам, и завоевать заветное золото. Саша – легендарный спортсмен. Пожалуй, самый выдающийся у нас за последние, скажем так, двадцать лет. Хотелось бы еще подкрепить это золотом Олимпиады, но, к сожалению, наследие (экс-президента МОК) Томаса Баха не позволило осуществить мечту многим нашим спортсменам. Обидно не только за Сашу, но и за (трехкратного олимпийского чемпиона) Александра Большунова, который мог бы пополнить свою коллекцию наград, и за других наших ребят и девушек, всех тех, кто мог бы составить конкуренцию победителям Игр", - сказал Васильев.