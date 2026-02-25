https://ria.ru/20260225/vasilev-2076615765.html
Васильев объяснил, почему ему обидно за Овечкина
Васильев объяснил, почему ему обидно за Овечкина - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Васильев объяснил, почему ему обидно за Овечкина
Горько и обидно за хоккеиста Александра Овечкина, лыжника Александра Большунова и многих других известных российских спортсменов, которым из-за международных... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T13:09:00+03:00
2026-02-25T13:09:00+03:00
2026-02-25T13:09:00+03:00
дмитрий васильев
александр большунов
александр овечкин
зимние олимпийские игры 2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
дмитрий васильев, александр большунов, александр овечкин, зимние олимпийские игры 2026
Дмитрий Васильев, Александр Большунов, Александр Овечкин, Зимние Олимпийские игры 2026
Васильев объяснил, почему ему обидно за Овечкина
Васильев заявил, что ему обидно за Овечкина и других не допущенных на ОИ россиян
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Горько и обидно за хоккеиста Александра Овечкина, лыжника Александра Большунова и многих других известных российских спортсменов, которым из-за международных санкций не дали возможности выступить на Олимпиаде 2026 года и выиграть золотые медали, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
В Олимпийских играх, завершившихся в Италии в воскресенье, по решению Международного олимпийского комитета (МОК) в нейтральном статусе принимали участие только 13 россиян. На счету команды одна серебряная медаль, завоеванная Никитой Филипповым в ски-альпинизме.
«
"Конечно, есть горькое чувство из-за того, что Александра Овечкина лишили возможности выиграть золотую олимпийскую медаль. А также за других ребят, которые могли бы составить конкуренцию канадцам и американцам, и завоевать заветное золото. Саша – легендарный спортсмен. Пожалуй, самый выдающийся у нас за последние, скажем так, двадцать лет. Хотелось бы еще подкрепить это золотом Олимпиады, но, к сожалению, наследие (экс-президента МОК) Томаса Баха не позволило осуществить мечту многим нашим спортсменам. Обидно не только за Сашу, но и за (трехкратного олимпийского чемпиона) Александра Большунова, который мог бы пополнить свою коллекцию наград, и за других наших ребят и девушек, всех тех, кто мог бы составить конкуренцию победителям Игр", - сказал Васильев.
Олимпиада проходила в Италии 6-22 февраля.