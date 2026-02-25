Токаев наградил орденом Дружбы российского тренера чемпиона ОИ Шайдорова

АЛМА-АТА, 25 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил российского тренера Алексея Урманова - наставника олимпийского чемпиона по фигурному катанию Михаила Шайдорова - орденом "Достык" ("Дружба") за вклад в укрепление дружбы, мира и сотрудничества между народами, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Четырнадцатого февраля 2026 года казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане. Тренером Шайдорова является россиянин Алексей Урманов - заслуженный мастер спорта РФ, олимпийский чемпион 1994 года в мужском одиночном катании.

"Касым-Жомарт Токаев за высокие спортивные достижения на ХХV зимних Олимпийских играх наградил орденом "Барыс" ("Барс" - ред.) ІІ степени Михаила Шайдорова, орденом "Достык" ІІ степени - тренера-консультанта Алексея Урманова", - говорится в сообщении.

Токаев во время церемонии отметил, что, будучи крупным специалистом в области фигурного катания, Урманов воспитал достойного преемника и продолжателя своих выдающихся достижений в этом виде спорта.

Орден "Барыс" - государственная награда Республики Казахстан, учрежденная в 1999 году и имеющая три степени. Награда предназначена для поощрения граждан за особые заслуги перед государством и обществом.