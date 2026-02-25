Рейтинг@Mail.ru
Токаев наградил орденом Дружбы российского тренера чемпиона ОИ Шайдорова
Фигурное катание
Фигурное катание
 
14:06 25.02.2026
Токаев наградил орденом Дружбы российского тренера чемпиона ОИ Шайдорова
Токаев наградил орденом Дружбы российского тренера чемпиона ОИ Шайдорова
Токаев наградил орденом Дружбы российского тренера чемпиона ОИ Шайдорова
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил российского тренера Алексея Урманова - наставника олимпийского чемпиона по фигурному катанию Михаила Шайдорова РИА Новости Спорт, 25.02.2026
фигурное катание
михаил шайдоров
алексей урманов
зимние олимпийские игры 2026
2026
Новости
михаил шайдоров, алексей урманов, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Михаил Шайдоров, Алексей Урманов, Зимние Олимпийские игры 2026
Токаев наградил орденом Дружбы российского тренера чемпиона ОИ Шайдорова

Токаев наградил орденом Дружбы тренера Урманова, работающего с Шайдоровым

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкАлексей Урманов
Алексей Урманов - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
АЛМА-АТА, 25 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил российского тренера Алексея Урманова - наставника олимпийского чемпиона по фигурному катанию Михаила Шайдорова - орденом "Достык" ("Дружба") за вклад в укрепление дружбы, мира и сотрудничества между народами, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
Четырнадцатого февраля 2026 года казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане. Тренером Шайдорова является россиянин Алексей Урманов - заслуженный мастер спорта РФ, олимпийский чемпион 1994 года в мужском одиночном катании.
"Касым-Жомарт Токаев за высокие спортивные достижения на ХХV зимних Олимпийских играх наградил орденом "Барыс" ("Барс" - ред.) ІІ степени Михаила Шайдорова, орденом "Достык" ІІ степени - тренера-консультанта Алексея Урманова", - говорится в сообщении.
Токаев во время церемонии отметил, что, будучи крупным специалистом в области фигурного катания, Урманов воспитал достойного преемника и продолжателя своих выдающихся достижений в этом виде спорта.
Орден "Барыс" - государственная награда Республики Казахстан, учрежденная в 1999 году и имеющая три степени. Награда предназначена для поощрения граждан за особые заслуги перед государством и обществом.
Орден "Достык" - государственная награда Казахстана, учрежденная в 1995 году. Им награждают граждан за вклад в укрепление общественного согласия, мира, дружбы и сотрудничества между народами. Изначально орден имел одну степень, однако в 1999 году был разделен на две степени и получил новый облик. Орден "Достык" считается правопреемником советского ордена Дружбы народов, от которого унаследовал ленту.
Софья Самоделкина - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Занявшей 10-е место на Играх экс-россиянке подарили квартиру в Казахстане
Вчера, 13:49
 
Фигурное катаниеМихаил ШайдоровАлексей УрмановЗимние Олимпийские игры 2026
 
