Токаев наградил орденом Дружбы российского тренера чемпиона ОИ Шайдорова
Токаев наградил орденом Дружбы российского тренера чемпиона ОИ Шайдорова - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Токаев наградил орденом Дружбы российского тренера чемпиона ОИ Шайдорова
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил российского тренера Алексея Урманова - наставника олимпийского чемпиона по фигурному катанию Михаила Шайдорова
АЛМА-АТА, 25 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил российского тренера Алексея Урманова - наставника олимпийского чемпиона по фигурному катанию Михаила Шайдорова - орденом "Достык" ("Дружба") за вклад в укрепление дружбы, мира и сотрудничества между народами, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
Четырнадцатого февраля 2026 года казахстанский фигурист Михаил Шайдоров
стал олимпийским чемпионом на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане. Тренером Шайдорова является россиянин Алексей Урманов
- заслуженный мастер спорта РФ, олимпийский чемпион 1994 года в мужском одиночном катании.
"Касым-Жомарт Токаев за высокие спортивные достижения на ХХV зимних Олимпийских играх наградил орденом "Барыс" ("Барс" - ред.) ІІ степени Михаила Шайдорова, орденом "Достык" ІІ степени - тренера-консультанта Алексея Урманова", - говорится в сообщении.
Токаев во время церемонии отметил, что, будучи крупным специалистом в области фигурного катания, Урманов воспитал достойного преемника и продолжателя своих выдающихся достижений в этом виде спорта.
Орден "Барыс" - государственная награда Республики Казахстан, учрежденная в 1999 году и имеющая три степени. Награда предназначена для поощрения граждан за особые заслуги перед государством и обществом.
Орден "Достык" - государственная награда Казахстана, учрежденная в 1995 году. Им награждают граждан за вклад в укрепление общественного согласия, мира, дружбы и сотрудничества между народами. Изначально орден имел одну степень, однако в 1999 году был разделен на две степени и получил новый облик. Орден "Достык" считается правопреемником советского ордена Дружбы народов, от которого унаследовал ленту.