Терентьев сказал, какой результат посчитает идеальным на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Лыжные гонки
 
09:23 25.02.2026
Терентьев сказал, какой результат посчитает идеальным на чемпионате России
Терентьев сказал, какой результат посчитает идеальным на чемпионате России
Двукратный призер Олимпийских игр Александр Терентьев рассказал РИА Новости, что сумел избежать болезней по ходу сезона и хорошо подготовился к чемпионату... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
лыжные гонки
александр терентьев
южно-сахалинск
южно-сахалинск
александр терентьев, южно-сахалинск
Лыжные гонки, Александр Терентьев, Южно-Сахалинск
Терентьев сказал, какой результат посчитает идеальным на чемпионате России

Лыжник Терентьев: на чемпионате России надеюсь на хорошую форму

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный призер Олимпийских игр Александр Терентьев рассказал РИА Новости, что сумел избежать болезней по ходу сезона и хорошо подготовился к чемпионату России в Южно-Сахалинске.
Турнир впервые проходит на Сахалине. Соревнования на трассах лыжно-биатлонного комплекса "Триумф" продлятся с 25 февраля по 8 марта.
"Я уже бегал в другом часовом поясе. В Пекине на Олимпиаде. Там ведь тоже было другое время. Так что, наверное, какой-то опыт уже помогает в этом плане. Самое сложное - в первые сутки не спать весь день, перетерпеть. А потом уже все нормально", - сказал Терентьев.
"Все, что хотели, сделали. Подготовка, слава богу, прошла без срывов. За все время в этом году у меня не было ни болезней, ни каких-то проблем. Все шло плавно, ровно. Поэтому сейчас на чемпионате России надеюсь на хорошую форму. Главные гонки для меня - это спринт и командный спринт. Но если удастся зацепиться за топ-10 в классике или в "разделке" - это будет вообще идеальный результат. Но приоритет - спринтерские дисциплины", - отметил лыжник.
Терентьеву 26 лет. Он является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Васильев: если бы на ОИ был Большунов, Клебо не выиграл и половину золота
21 февраля, 18:34
 
Лыжные гонки
Александр Терентьев
Южно-Сахалинск
 
