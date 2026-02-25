Терентьев сказал, какой результат посчитает идеальным на чемпионате России

"Я уже бегал в другом часовом поясе. В Пекине на Олимпиаде. Там ведь тоже было другое время. Так что, наверное, какой-то опыт уже помогает в этом плане. Самое сложное - в первые сутки не спать весь день, перетерпеть. А потом уже все нормально", - сказал Терентьев.

"Все, что хотели, сделали. Подготовка, слава богу, прошла без срывов. За все время в этом году у меня не было ни болезней, ни каких-то проблем. Все шло плавно, ровно. Поэтому сейчас на чемпионате России надеюсь на хорошую форму. Главные гонки для меня - это спринт и командный спринт. Но если удастся зацепиться за топ-10 в классике или в "разделке" - это будет вообще идеальный результат. Но приоритет - спринтерские дисциплины", - отметил лыжник.