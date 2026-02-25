Рейтинг@Mail.ru
07:50 25.02.2026 (обновлено: 09:30 25.02.2026)
Сорин признал, что не справился со своими задачами на Олимпиаде-2026
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин, в команде которого тренируются Савелий Коростелев и Дарья Непряева, заявил РИА Новости, что не справился со своими задачами на Олимпийских играх в Италии, потому что спортсмены его группы не завоевали медалей.
В лыжных гонках Россию на Олимпиаде представили Коростелев и Непряева. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в скиатлоне. В марафоне он занял пятое место, Непряева финишировала 11-й, но ее результат аннулировали за нарушение правил при смене лыж на пит-стопе.
"Выступления Савелия могу оценить как положительное. Даша, конечно, немного не справилась - все-таки хотелось, чтобы она была повыше. Но в целом для себя больше считаю, что я с задачей не справился, потому что с Олимпиады нужно привозить хотя бы медаль. У меня не получилось. Здесь сложно кого‑то винить: спортсменов, сервис. Не смогли. Были, конечно, причины, можно было в чем-то сработать чуть лучше, но тут ничего не поделаешь. По крайней мере, знаем, к чему готовиться дальше", - заявил Сорин.
Лыжные гонкиСпортРоссияИталияЕгор СоринДарья НепряеваСавелий КоростелевЗимние Олимпийские игры 2026
 
