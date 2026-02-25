Сорин признал, что не справился со своими задачами на Олимпиаде-2026

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин, в команде которого тренируются Савелий Коростелев и Дарья Непряева, заявил РИА Новости, что не справился со своими задачами на Олимпийских играх в Италии, потому что спортсмены его группы не завоевали медалей.