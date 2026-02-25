Рейтинг@Mail.ru
"Кузбасс" разгромил "Старт" в первом матче 1/4 финала ЧР по бенди
Хоккей
 
17:18 25.02.2026
"Кузбасс" разгромил "Старт" в первом матче 1/4 финала ЧР по бенди
"Кузбасс" разгромил "Старт" в первом матче 1/4 финала ЧР по бенди
"Кузбасс" разгромил "Старт" в первом матче 1/4 финала ЧР по бенди
Кемеровский "Кузбасс" разгромил нижегородский "Старт" в первом матче четвертьфинала чемпионата России по хоккею с мячом.
хоккей
спорт
кемерово
россия
чемпионат россии по хоккею с мячом
хоккей с мячом
старт (нижний новгород)
кемерово
россия
Новости
спорт, кемерово, россия, чемпионат россии по хоккею с мячом, хоккей с мячом, старт (нижний новгород)
Хоккей, Спорт, Кемерово, Россия, Чемпионат России по хоккею с мячом, Хоккей с мячом, Старт (Нижний Новгород)
"Кузбасс" разгромил "Старт" в первом матче 1/4 финала ЧР по бенди

"Кузбасс" обыграл "Старт" в первом матче четвертьфинала ЧР по бенди

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Кемеровский "Кузбасс" разгромил нижегородский "Старт" в первом матче четвертьфинала чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, которая прошла в среду в Кемерове, завершилась победой действующих чемпионов со счетом 10:1. У победителей отличились Алексей Ничков (9, 25, 34 и 79-я минуты), Янис Бефус (13), Владимир Михальченко (42, 53), Вадим Чернов (44), Артем Репях (50) и Андрей Суворов (89). Гол гостей на счету Дениса Коткова (84).
Счет в серии до трех побед стал 1:0. Вторая встреча состоится в Кемерове 26 февраля.
"СКА-Нефтяник" разгромил "Родину" в первом матче плей-офф ЧР по бенди
Вчера, 14:07
 
Хоккей Спорт Кемерово Россия Чемпионат России по хоккею с мячом Хоккей с мячом Старт (Нижний Новгород)
 
