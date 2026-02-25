https://ria.ru/20260225/bendi-2076698369.html
"Кузбасс" разгромил "Старт" в первом матче 1/4 финала ЧР по бенди
"Кузбасс" разгромил "Старт" в первом матче 1/4 финала ЧР по бенди - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
"Кузбасс" разгромил "Старт" в первом матче 1/4 финала ЧР по бенди
Кемеровский "Кузбасс" разгромил нижегородский "Старт" в первом матче четвертьфинала чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 25.02.2026
