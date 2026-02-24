Рейтинг@Mail.ru
Хоккеист "Металлурга" Силантьев выбыл до конца сезона из-за травмы
Хоккей
 
20:29 24.02.2026
Хоккеист "Металлурга" Силантьев выбыл до конца сезона из-за травмы
Хоккеист "Металлурга" Силантьев выбыл до конца сезона из-за травмы
https://ria.ru/20260219/dinamo-2075408270.html
Новости
спорт, андрей разин, северсталь, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Андрей Разин, Северсталь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Разин: хоккеист "Металлурга" Силантьев выбыл до конца сезона из-за травмы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Силантьев
Дмитрий Силантьев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Силантьев. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Нападающий "Металлурга" Дмитрий Силантьев выбыл до конца сезона из-за травмы, полученной в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против череповецкой "Северстали", сообщил главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин.
Во вторник в Магнитогорске "Металлург" в овертайме уступил "Северстали" со счетом 3:4. На пятой минуте второго периода Силантьев в борьбе за шайбу врезался правым коленом в борт и не сумел самостоятельно подняться со льда. Нападающего увезли с площадки на носилках. В декабре из-за сложного перелома со смещением выбыл из строя до конца сезона защитник "Металлурга" Владислав Еременко.
"Потеряли на ровном месте ведущего хоккеиста до конца сезона. Там такая же травма, как у Еременко", - заявил Разин журналистам.
В текущем сезоне на счету 25-летнего Силантьева 45 очков (20 шайб и 25 результативных передач) в 53 играх за "Металлург".
Хоккей. КХЛ. Матч Автомобилист - ЦСКА - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Игрок московского "Динамо" Классон выбыл до конца сезона из-за травмы
19 февраля, 10:51
 
Хоккей Спорт Андрей Разин Северсталь КХЛ 2025-2026
 
