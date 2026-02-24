Хоккеист "Металлурга" Силантьев выбыл до конца сезона из-за травмы

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Нападающий "Металлурга" Дмитрий Силантьев выбыл до конца сезона из-за травмы, полученной в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против череповецкой "Северстали", сообщил главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин.

В текущем сезоне на счету 25-летнего Силантьева 45 очков (20 шайб и 25 результативных передач) в 53 играх за "Металлург".