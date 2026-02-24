https://ria.ru/20260224/silantev-2076502725.html
Хоккеист "Металлурга" Силантьев выбыл до конца сезона из-за травмы
Хоккеист "Металлурга" Силантьев выбыл до конца сезона из-за травмы - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Хоккеист "Металлурга" Силантьев выбыл до конца сезона из-за травмы
Нападающий "Металлурга" Дмитрий Силантьев выбыл до конца сезона из-за травмы, полученной в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)... РИА Новости Спорт, 24.02.2026
хоккей
спорт
андрей разин
северсталь
континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккеист "Металлурга" Силантьев выбыл до конца сезона из-за травмы
Разин: хоккеист "Металлурга" Силантьев выбыл до конца сезона из-за травмы