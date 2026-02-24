Рейтинг@Mail.ru
Сына чемпиона НБА Скотти Пиппена оштрафовали на $35 тысяч за потасовку
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
00:11 24.02.2026
Сына чемпиона НБА Скотти Пиппена оштрафовали на $35 тысяч за потасовку
Сына чемпиона НБА Скотти Пиппена оштрафовали на $35 тысяч за потасовку - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Сына чемпиона НБА Скотти Пиппена оштрафовали на $35 тысяч за потасовку
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала защитника "Мемфис Гриззлис" Скотти Пиппена - младшего и форварда "Майами Хит" Майрона Гарднера на 35... РИА Новости Спорт, 24.02.2026
баскетбол
спорт
скотти пиппен
майами хит
чикаго буллз
нба
спорт, скотти пиппен, майами хит, чикаго буллз, нба
Баскетбол, Спорт, Скотти Пиппен, Майами Хит, Чикаго Буллз, НБА
Сына чемпиона НБА Скотти Пиппена оштрафовали на $35 тысяч за потасовку

Сына чемпиона НБА Скотти Пиппена оштрафовали на 35 тысяч долларов за потасовку

Победный бросок Кавая Леонарда в матче "Торонто Рэпторз" - "Филадельфия Севенти Сиксерз"
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала защитника "Мемфис Гриззлис" Скотти Пиппена - младшего и форварда "Майами Хит" Майрона Гарднера на 35 тысяч долларов каждого за потасовку во время матча, сообщается на странице лиги в соцсети Х.
"Майами" 21 февраля обыграл на своей площадке "Мемфис" (136:120). В концовке четвертой четверти Гарднер сзади толкнул Пиппена, из-за чего тот упал на паркет. После этого между игроками произошла потасовка. Оба получили технические фолы и досрочно завершили матч.
Пиппену 25 лет, в текущем сезоне он в среднем за матч набирает 12,5 очка, совершает 1,5 подбора и отдает 4,8 передачи. Он является сыном шестикратного чемпиона НБА в составе "Чикаго Буллз" Скотти Пиппена. На счету 24-летнего Гарднера в среднем 4,2 очка, 3 подбора и 1,1 передачи.
Пау Газоль - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Двукратного чемпиона НБА Газоля утвердили главой комиссии атлетов МОК
20 февраля, 17:08
 
БаскетболСпортСкотти ПиппенМайами ХитЧикаго БуллзНБА
 
