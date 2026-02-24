https://ria.ru/20260224/pippen-2076283723.html
Сына чемпиона НБА Скотти Пиппена оштрафовали на $35 тысяч за потасовку
Сына чемпиона НБА Скотти Пиппена оштрафовали на $35 тысяч за потасовку - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Сына чемпиона НБА Скотти Пиппена оштрафовали на $35 тысяч за потасовку
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала защитника "Мемфис Гриззлис" Скотти Пиппена - младшего и форварда "Майами Хит" Майрона Гарднера на 35... РИА Новости Спорт, 24.02.2026
2026-02-24T00:11:00+03:00
2026-02-24T00:11:00+03:00
2026-02-24T00:11:00+03:00
баскетбол
спорт
скотти пиппен
майами хит
чикаго буллз
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929990286_0:0:1296:729_1920x0_80_0_0_fc1505c8a3ac3bd4746f52d72f96e84f.jpg
https://ria.ru/20260220/gazol-2075817399.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929990286_161:0:1133:729_1920x0_80_0_0_ee5cbe55616f2d11f6070b0d4ec1ea85.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, скотти пиппен, майами хит, чикаго буллз, нба
Баскетбол, Спорт, Скотти Пиппен, Майами Хит, Чикаго Буллз, НБА
Сына чемпиона НБА Скотти Пиппена оштрафовали на $35 тысяч за потасовку
Сына чемпиона НБА Скотти Пиппена оштрафовали на 35 тысяч долларов за потасовку
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала защитника "Мемфис Гриззлис" Скотти Пиппена - младшего и форварда "Майами Хит" Майрона Гарднера на 35 тысяч долларов каждого за потасовку во время матча, сообщается на странице лиги в соцсети Х.
"Майами" 21 февраля обыграл на своей площадке "Мемфис" (136:120). В концовке четвертой четверти Гарднер сзади толкнул Пиппена, из-за чего тот упал на паркет. После этого между игроками произошла потасовка. Оба получили технические фолы и досрочно завершили матч.
Пиппену 25 лет, в текущем сезоне он в среднем за матч набирает 12,5 очка, совершает 1,5 подбора и отдает 4,8 передачи. Он является сыном шестикратного чемпиона НБА в составе "Чикаго Буллз" Скотти Пиппена. На счету 24-летнего Гарднера в среднем 4,2 очка, 3 подбора и 1,1 передачи.