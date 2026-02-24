https://ria.ru/20260224/medvedev-2076405172.html
Медведев одержал победу на старте турнира в Дубае
Медведев одержал победу на старте турнира в Дубае
Медведев одержал победу на старте турнира в Дубае
Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй раунд турнира категории ATP 500 в Дубае, призовой фонд которого превышает 3,3 млн долларов. РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Медведев одержал победу на старте турнира в Дубае
Медведев вышел во второй раунд турнира категории ATP 500 в Дубае