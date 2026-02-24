Рейтинг@Mail.ru
Медведев одержал победу на старте турнира в Дубае
Теннис
 
14:25 24.02.2026
Медведев одержал победу на старте турнира в Дубае
Медведев одержал победу на старте турнира в Дубае - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Медведев одержал победу на старте турнира в Дубае
Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй раунд турнира категории ATP 500 в Дубае, призовой фонд которого превышает 3,3 млн долларов. РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Медведев одержал победу на старте турнира в Дубае

Медведев вышел во второй раунд турнира категории ATP 500 в Дубае

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй раунд турнира категории ATP 500 в Дубае, призовой фонд которого превышает 3,3 млн долларов.
В матче первого круга Медведев (11-я ракетка мира) обыграл китайца Шан Цзюньчэна (262) со счетом 6:1, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 6 минут.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Dubai Tennis Championships
24 февраля 2026 • начало в 13:15
Завершен
Даниил Медведев
2 : 06:16:3
Шан Цзюньчэн
Календарь Турнирная таблица История встреч
В следующем раунде Медведев, победитель турнира в Дубае 2023 года, сыграет против швейцарца Стэна Вавринки (99).
Российская теннисистка Оксана Селехметьева - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Российский флаг появился рядом с именем Селехметьевой на турнире в США
Вчера, 08:37
 
ТеннисСпортДаниил МедведевАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
