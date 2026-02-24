ISU не обсуждал выступление Петросян и Гуменника на гала-концерте Олимпиады

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Совместное выступление российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на гала-концерте Олимпийских игр в Милане не обсуждалось с Международным союзом конькобежцев (ISU), сообщили РИА Новости в организации.
Показательные выступления фигуристов прошли в Милане в субботу. Петросян выступила под песни Шакиры. Гуменник, занявший шестое место на Играх, как и Петросян, приглашения на гала-вечер не получил. СМИ сообщали, что Петросян обращалась с просьбой разрешить ей показать совместный номер с Гуменником, но получила отказ.
"Отбор на гала-концерт осуществляется на основе широкого круга критериев и согласовывается ISU, Международным олимпийским комитетом (МОК) и оргкомитетом Олимпиады. Учитываются как результаты на Играх, так и географическое разнообразие участников, а также их локальная и мировая популярность", - сообщили в ISU.
"Никаких обсуждений относительно совместного выступления фигуристов из разных дисциплин не проводилось. Кроме того, мы довольны составом участников, который представил достижения фигурного катания мировой аудитории в праздничной атмосфере по завершении успешных соревнований", - добавили в организации.