ISU не обсуждал выступление Петросян и Гуменника на гала-концерте Олимпиады

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Совместное выступление российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на гала-концерте Олимпийских игр в Милане не обсуждалось с Международным союзом конькобежцев (ISU), сообщили РИА Новости в организации.

"Никаких обсуждений относительно совместного выступления фигуристов из разных дисциплин не проводилось. Кроме того, мы довольны составом участников, который представил достижения фигурного катания мировой аудитории в праздничной атмосфере по завершении успешных соревнований", - добавили в организации.