"Баба с возу, кобыле легче": Губерниев о бойкоте открытия Паралимпиады
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил РИА Новости, что не стоит обращать внимание на страны, которые собираются бойкотировать церемонию открытия... РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Губерниев призвал не обращать внимания на страны, бойкотирующие Паралимпиаду