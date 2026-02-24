Рейтинг@Mail.ru
"Баба с возу, кобыле легче": Губерниев о бойкоте открытия Паралимпиады
24.02.2026
"Баба с возу, кобыле легче": Губерниев о бойкоте открытия Паралимпиады
милан, чехия, финляндия, дмитрий губерниев, министерство молодежи и спорта украины, паралимпийские игры
Милан, Чехия, Финляндия, Дмитрий Губерниев, Министерство молодежи и спорта Украины, Паралимпийские игры
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил РИА Новости, что не стоит обращать внимание на страны, которые собираются бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр в Милане из-за допуска российских спортсменов.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой. Позднее Паралимпийский комитет Чехии, Паралимпийский комитет Финляндии и Олимпийский комитет Нидерландов сообщили, что их сборные также пропустят церемонию открытия Паралимпиады в Италии.
"Как говорится, баба с возу, кобыле легче. Это их право, фиг бы с ними. Не придут и ладно. Люди не уважают допуск большой организации, которая пригласила в том числе и их. Это проблемы, которые аукнутся им, а не нам", - сказал Губерниев.
Медали зимних Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Евродепутат высказался о противниках участия россиян в Паралимпиаде
