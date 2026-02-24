Рейтинг@Mail.ru
Гризманн может продолжить карьеру в MLS
11:30 24.02.2026
Гризманн может продолжить карьеру в MLS
© Соцсети сборной ФранцииАнтуан Гризманн
© Соцсети сборной Франции
Антуан Гризманн. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Франции по футболу Антуан Гризманн может продолжить карьеру в клубе североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Орландо Сити", сообщает ESPN.
По информации источника, представители игрока уже ведут переговоры с клубом, но стороны еще не достигли каких-либо соглашений. В прошлом футболист неоднократно выражал желание завершить карьеру в MLS.
Гризманну 34 года, его контракт с "Атлетико" истекает в 2027 году. С мадридским клубом француз завоевал Суперкубок Испании, стал победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. В составе команды он забил 210 мячей и является лучшим бомбардиром в истории "матрасников".
Также Гризманн провел 137 матчей и отметился 44 голами за сборную Франции, с которой стал чемпионом мира 2018 года, серебряным призером турнира 2022 года и победителем Лиги наций в 2021 году.
