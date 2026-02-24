Рейтинг@Mail.ru
В Москве прошли легкоатлетические соревнования "Скорость" - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/beg-2076443347.html
В Москве прошли легкоатлетические соревнования "Скорость"
В Москве прошли легкоатлетические соревнования "Скорость" - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
В Москве прошли легкоатлетические соревнования "Скорость"
В прошедшие выходные в Москве состоялся один из первых забегов сезона от команды Бегового сообщества — легкоатлетические соревнования "Скорость". РИА Новости Спорт, 24.02.2026
2026-02-24T16:25:00+03:00
2026-02-24T16:25:00+03:00
бег
москва
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076441900_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2490c35253bb50b954447651035b854e.jpg
https://ria.ru/20260127/zabeg-2070641886.html
москва
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076441900_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b394a49d047d30d3c80d16431eaf7343.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
бег, москва, вокруг спорта
бег, Москва, Вокруг спорта

В Москве прошли легкоатлетические соревнования "Скорость"

© Фото : Беговое СообществоЛегкоатлетические соревнования "Скорость"
Легкоатлетические соревнования Скорость - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Фото : Беговое Сообщество
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В прошедшие выходные в Москве состоялся один из первых забегов сезона от команды Бегового сообщества — легкоатлетические соревнования "Скорость".
В забегах 21 и 22 февраля приняли участие более тысячи любителей бега. Мероприятие прошло при поддержке Правительства города Москвы, Департамента спорта города Москвы и Всероссийской федерации легкой атлетики.
© Фото : Беговое СообществоЛегкоатлетические соревнования "Скорость"
Легкоатлетические соревнования Скорость - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Фото : Беговое Сообщество
Легкоатлетические соревнования "Скорость"
Программа соревнований в этом году объединила семь легкоатлетических дисциплин. В субботу, 21 февраля, спортсмены вышли на старт дистанций 60 м, 600 м и 1 000 м, а в воскресенье, 22 февраля, выступили в забегах на 300 м и одну милю (1 609 м). Также в субботу прошла классическая эстафета 4×200 м, а в воскресенье — обратная шведская эстафета 800–600–400–200 м.
Победители первого соревновательного дня

60 м

Мужчины

Женщины

Первое место

Евтеев Андрей — 6.85

(рекорд соревнований)

Старчикова Олеся — 7.50

(рекорд соревнований)

Второе место

Головин Олег — 6.86

Карпова Мария — 7.57

Третье место

Ломидзе Нугзар — 6.98

Ивантеева Мария — 7.70

600 м

Мужчины

Женщины

Первое место

Серов Алексей — 1:19.38

(рекорд соревнований)

Тухтаева Нигина — 1:30.00

(рекорд соревнований)

Второе место

Филимонов Максим — 1:19.72

Зубарева Юлия — 1:31.41

Третье место

Солодовников Серафим — 1:20.01

Самуйлова Екатерина — 1:31.61

1000 м

Мужчины

Женщины

Первое место

Чернов Кирилл — 2:28.56

Макарова Анастасия — 2:46.99

(рекорд соревнований)

Второе место

Екимов Тимур — 2:31.60

Микушева Анастасия — 2:47.54

Третье место

Бакушев Илья — 2:32.86

Томилова Анастасия — 2:52.70

Эстафета 4х200 м

Первое место

Sprint Masters Pro — 1:32.04

Второе место

Уралхим Run factory Top — 1:34.54

Третье место

КОРЕННОФФ PRO Star — 1:35.17

© Фото : Беговое СообществоЛегкоатлетические соревнования "Скорость"
Легкоатлетические соревнования Скорость - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Фото : Беговое Сообщество
Легкоатлетические соревнования "Скорость"
Победители второго соревновательного дня

300 м

Мужчины

Женщины

Первое место

Карасев Леонид — 35.40

(рекорд соревнований)

Белова Татьяна — 40.09

Второе место

Клец Михаил — 36.51

Зубарева Юлия — 40.09

Третье место

Кружков Валерий — 36.72

Бульчук Мария — 42.24

1 609 м

Мужчины

Женщины

Первое место

Панферов Иван — 4:23.00

Макарова Анастасия — 4:57.19

Второе место

Сериков Артем — 4:23.29

Шабунина Екатерина — 5:08.41

Третье место

Мошкин Андрей — 4:27.32

Кондрашова Наталья — 5:11.85

Эстафета 800-600-400-200

Первое место

Беговой Университет— 4:26.24 (рекорд соревнований)

Второе место

Восемьногосьминог — 4:30.89

Третье место

Не знающие побед — 4:40.60

© Фото : Беговое СообществоЛегкоатлетические соревнования "Скорость"
Легкоатлетические соревнования Скорость - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Фото : Беговое Сообщество
Легкоатлетические соревнования "Скорость"
Все участники соревнований получили памятные значки, а победители и призеры – кубки, подарки от партнеров и денежные вознаграждения.
Следующий старт от команды Бегового сообщества — забег "Апрель" — пройдет в Москве 5 апреля. Участники пробегут 5 км по весеннему городу и откроют шоссейный сезон.
Спортсмены на старте марафона Дорога жизни в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Ленинградской области состоялся марафон "Дорога жизни"
27 января, 20:35
 
бегМоскваВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Адмирал
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    В. Ройе
    66
    34
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Брюгге
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Карабах
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Олимпиакос
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Буде-Глимт
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала