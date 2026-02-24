https://ria.ru/20260224/beg-2076443347.html
В Москве прошли легкоатлетические соревнования "Скорость"
В Москве прошли легкоатлетические соревнования "Скорость" - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
В Москве прошли легкоатлетические соревнования "Скорость"
В прошедшие выходные в Москве состоялся один из первых забегов сезона от команды Бегового сообщества — легкоатлетические соревнования "Скорость". РИА Новости Спорт, 24.02.2026
москва
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В прошедшие выходные в Москве состоялся один из первых забегов сезона от команды Бегового сообщества — легкоатлетические соревнования "Скорость".
В забегах 21 и 22 февраля приняли участие более тысячи любителей бега. Мероприятие прошло при поддержке Правительства города Москвы, Департамента спорта города Москвы и Всероссийской федерации легкой атлетики.
Программа соревнований в этом году объединила семь легкоатлетических дисциплин. В субботу, 21 февраля, спортсмены вышли на старт дистанций 60 м, 600 м и 1 000 м, а в воскресенье, 22 февраля, выступили в забегах на 300 м и одну милю (1 609 м). Также в субботу прошла классическая эстафета 4×200 м, а в воскресенье — обратная шведская эстафета 800–600–400–200 м.
Победители первого соревновательного дня
60 м
Мужчины
Женщины
Первое место
Евтеев Андрей — 6.85
(рекорд соревнований)
Старчикова Олеся — 7.50
(рекорд соревнований)
Второе место
Головин Олег — 6.86
Карпова Мария — 7.57
Третье место
Ломидзе Нугзар — 6.98
Ивантеева Мария — 7.70
600 м
Мужчины
Женщины
Первое место
Серов Алексей — 1:19.38
(рекорд соревнований)
Тухтаева Нигина — 1:30.00
(рекорд соревнований)
Второе место
Филимонов Максим — 1:19.72
Зубарева Юлия — 1:31.41
Третье место
Солодовников Серафим — 1:20.01
Самуйлова Екатерина — 1:31.61
1000 м
Мужчины
Женщины
Первое место
Чернов Кирилл — 2:28.56
Макарова Анастасия — 2:46.99
(рекорд соревнований)
Второе место
Екимов Тимур — 2:31.60
Микушева Анастасия — 2:47.54
Третье место
Бакушев Илья — 2:32.86
Томилова Анастасия — 2:52.70
Эстафета 4х200 м
Первое место
Sprint Masters Pro — 1:32.04
Второе место
Уралхим Run factory Top — 1:34.54
Третье место
КОРЕННОФФ PRO Star — 1:35.17
Победители второго соревновательного дня
300 м
Мужчины
Женщины
Первое место
Карасев Леонид — 35.40
(рекорд соревнований)
Белова Татьяна — 40.09
Второе место
Клец Михаил — 36.51
Зубарева Юлия — 40.09
Третье место
Кружков Валерий — 36.72
Бульчук Мария — 42.24
1 609 м
Мужчины
Женщины
Первое место
Панферов Иван — 4:23.00
Макарова Анастасия — 4:57.19
Второе место
Сериков Артем — 4:23.29
Шабунина Екатерина — 5:08.41
Третье место
Мошкин Андрей — 4:27.32
Кондрашова Наталья — 5:11.85
Эстафета 800-600-400-200
Первое место
Беговой Университет— 4:26.24 (рекорд соревнований)
Второе место
Восемьногосьминог — 4:30.89
Третье место
Не знающие побед — 4:40.60
Все участники соревнований получили памятные значки, а победители и призеры – кубки, подарки от партнеров и денежные вознаграждения.
Следующий старт от команды Бегового сообщества — забег "Апрель" — пройдет в Москве 5 апреля. Участники пробегут 5 км по весеннему городу и откроют шоссейный сезон.