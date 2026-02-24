В Москве прошли легкоатлетические соревнования "Скорость"

Программа соревнований в этом году объединила семь легкоатлетических дисциплин. В субботу, 21 февраля, спортсмены вышли на старт дистанций 60 м, 600 м и 1 000 м, а в воскресенье, 22 февраля, выступили в забегах на 300 м и одну милю (1 609 м). Также в субботу прошла классическая эстафета 4×200 м, а в воскресенье — обратная шведская эстафета 800–600–400–200 м.