Допуск россиян с флагом на Паралимпиаду не отменят, заявили в IPC

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что организация не будет отменять решение о допуске российских спортсменов к Паралимпиаде с национальной символикой, несмотря на бойкоты.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой. Позднее Паралимпийский комитет Чехии сообщил, что их сборная также пропустит церемонию открытия Паралимпиады в Италии.
"Это решение не может быть отменено ни советом директоров, ни мной лично", - приводит слова Парсонса с пресс-конференции The Independent.
"Мы хотим донести до них (украинской стороны) послание о всеобщем участии и разнообразии. Мы призываем их к участию, но если они не хотят, мы это уважаем", - добавил глава IPC.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Россияне выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.