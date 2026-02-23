Допуск россиян с флагом на Паралимпиаду не отменят, заявили в IPC

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что организация не будет отменять решение о допуске российских спортсменов к Паралимпиаде с национальной символикой, несмотря на бойкоты.

"Мы хотим донести до них (украинской стороны) послание о всеобщем участии и разнообразии. Мы призываем их к участию, но если они не хотят, мы это уважаем", - добавил глава IPC.