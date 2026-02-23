Рейтинг@Mail.ru
Допуск россиян с флагом на Паралимпиаду не отменят, заявили в IPC - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/ipc-2076250031.html
Допуск россиян с флагом на Паралимпиаду не отменят, заявили в IPC
Допуск россиян с флагом на Паралимпиаду не отменят, заявили в IPC - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Допуск россиян с флагом на Паралимпиаду не отменят, заявили в IPC
Президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что организация не будет отменять решение о допуске российских спортсменов к... РИА Новости Спорт, 23.02.2026
2026-02-23T18:36:00+03:00
2026-02-23T18:36:00+03:00
спорт
чехия
италия
милан
эндрю парсонс
министерство молодежи и спорта украины
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048965753_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5686c6fb640fd43f56d3f9fff806e953.png
https://ria.ru/20260221/berluskoni-2076023503.html
https://ria.ru/20260221/spetsposlannik-2075989003.html
чехия
италия
милан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048965753_145:0:1045:675_1920x0_80_0_0_f36789ee1c9981d36f984eb2e194c524.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, чехия, италия, милан, эндрю парсонс, министерство молодежи и спорта украины, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Спорт, Чехия, Италия, Милан, Эндрю Парсонс, Министерство молодежи и спорта Украины, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Допуск россиян с флагом на Паралимпиаду не отменят, заявили в IPC

Парсонс: решение о допуске россиян с флагом на Паралимпиаду не будет отменено

© Фото : Пресс-служба IPCМедали зимних Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо
Медали зимних Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Фото : Пресс-служба IPC
Медали зимних Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что организация не будет отменять решение о допуске российских спортсменов к Паралимпиаде с национальной символикой, несмотря на бойкоты.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой. Позднее Паралимпийский комитет Чехии сообщил, что их сборная также пропустит церемонию открытия Паралимпиады в Италии.
Олимпийский комитет России - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Евродепутат высказался о противниках участия россиян в Паралимпиаде
21 февраля, 22:24
"Это решение не может быть отменено ни советом директоров, ни мной лично", - приводит слова Парсонса с пресс-конференции The Independent.
"Мы хотим донести до них (украинской стороны) послание о всеобщем участии и разнообразии. Мы призываем их к участию, но если они не хотят, мы это уважаем", - добавил глава IPC.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Россияне выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Спецпосланник Трампа поддержал участие россиян в Паралимпиаде с флагом
21 февраля, 16:27
 
СпортЧехияИталияМиланЭндрю ПарсонсМинистерство молодежи и спорта УкраиныПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Лада
    4
    2
  • Хоккей
    Прерван
    Сочи
    ЦСКА
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Динамо Минск
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Пиза
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Удинезе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Манчестер Юнайтед
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Жирона
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала