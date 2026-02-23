Рейтинг@Mail.ru
18:32 23.02.2026
Футболисты сделали массаж сердца чайке, сбитой мячом на матче в Стамбуле
Футболисты сделали массаж сердца чайке, сбитой мячом на матче в Стамбуле
спорт, стамбул
Футбол, Спорт, Стамбул
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЧайка
Чайка - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Чайка. Архивное фото
СТАМБУЛ, 23 фев - РИА Новости. Футболисты любительской лиги во время матча в Стамбуле были вынуждены делать массаж сердца чайке, по которой случайно попал мячом один из игроков, птица жива, но пока не может летать, сообщило агентство Anadolu.
Мяч, по которому ударил вратарь команды Istanbul Yurdum Spor Мухаммет Уянык на 22-й минуте матча в финале первой любительской лиги в Стамбуле, попал по пролетавшей над полем чайке. Птица камнем упала на газон и не двигалась.
Маркиньос и Антон Заболотный - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Спартак" обыграл казахстанский клуб в товарищеском матче
Вчера, 18:03
"Я не сразу понял, что упало, подошел поближе и увидел, что это чайка. Ужасно себя почувствовал, я был в шоке, это ведь живое существо", - рассказал агентству вратарь.
Подбежавший к птице капитан команды Гани Чатан сразу стал делать массаж сердца птице. После двух минут реанимационных процедур он передал птицу медикам. "Это было первое, что мне пришло в голову, потому что птица лежала на спине лапками вверх, не дыша. Вскоре у нее начали двигаться лапки, глаза, она немного пришла в себя, мы ей дали воды. Я никогда не учился оказывать медицинскую помощь", - рассказал капитан.
Ветеринары оказывают птице помощь, так как из-за поврежденных крыльев она не может летать, отметило агентство.
Команда в итоге проиграла матч, но не расстроилась, так как была счастлива узнать, что птица выжила, отметил капитан.
Игроки Партизана - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Партизан" уволил тренера после поражения от "Црвены Звезды"
Вчера, 14:49
 
ФутболСпортСтамбул
 
