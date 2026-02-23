Рейтинг@Mail.ru
Американский боксер потерял сознание во время перерыва между раундами
19:38 23.02.2026
Американский боксер потерял сознание во время перерыва между раундами
Американский боксер Джозеф Джордж потерял сознание в ходе перерыва после первого раунда поединка против соотечественника Атифа Оберлтона
детройт, бокс
Детройт, Бокс, Единоборства
Американский боксер потерял сознание во время перерыва между раундами

Американский боксер Джордж потерял сознание во время боя, упав со стула на ринге

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Американский боксер Джозеф Джордж потерял сознание в ходе перерыва после первого раунда поединка против соотечественника Атифа Оберлтона, сообщает ESPN.
Инцидент произошел на вечере бокса в американском Детройте и попал в трансляцию. Во время первого раунда боксеры столкнулись головами. Джордж довел раунд до конца, в перерыве сел в своем углу на стул, ожидая подсказок от тренеров, после чего потерял сознание и упал.
Чемпион мира по боксу по двум версиям попался на допинге
21 февраля, 11:25
Чемпион мира по боксу по двум версиям попался на допинге
21 февраля, 11:25
Позднее Джордж пришел в сознание, но не смог продолжить бой, ему было засчитано поражение техническим нокаутом. Как заявил его тренер Хайлон Уильямс, боксера госпитализировали, ему сделали МРТ, он находится в стабильном состоянии.
"Думаю, это повлияло на меня психологически. Я просто хотел убедиться, что с ним все в порядке. Я никогда раньше не видел ничего подобного в боксе. Я был очень обеспокоен, потому что мы все хотим выйти на ринг, сделать то, что хотим, и навязать борьбу. Будучи бойцом, ты хочешь покинуть ринг так же, как и вышел на него", - сказал Оберлтон.
Тайсон Фьюри - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Фьюри рассказал, что заставило его в пятый раз вернуться в бокс
16 февраля, 21:27
 
ЕдиноборстваДетройтБокс
 
