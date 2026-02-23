https://ria.ru/20260223/boks-2076257847.html
Американский боксер потерял сознание во время перерыва между раундами
Американский боксер Джозеф Джордж потерял сознание в ходе перерыва после первого раунда поединка против соотечественника Атифа Оберлтона, сообщает ESPN. РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Американский боксер Джордж потерял сознание во время боя, упав со стула на ринге
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Американский боксер Джозеф Джордж потерял сознание в ходе перерыва после первого раунда поединка против соотечественника Атифа Оберлтона, сообщает ESPN.
Инцидент произошел на вечере бокса в американском Детройте
и попал в трансляцию. Во время первого раунда боксеры столкнулись головами. Джордж довел раунд до конца, в перерыве сел в своем углу на стул, ожидая подсказок от тренеров, после чего потерял сознание и упал.
Позднее Джордж пришел в сознание, но не смог продолжить бой, ему было засчитано поражение техническим нокаутом. Как заявил его тренер Хайлон Уильямс, боксера госпитализировали, ему сделали МРТ, он находится в стабильном состоянии.
"Думаю, это повлияло на меня психологически. Я просто хотел убедиться, что с ним все в порядке. Я никогда раньше не видел ничего подобного в боксе. Я был очень обеспокоен, потому что мы все хотим выйти на ринг, сделать то, что хотим, и навязать борьбу. Будучи бойцом, ты хочешь покинуть ринг так же, как и вышел на него", - сказал Оберлтон.