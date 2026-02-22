Рейтинг@Mail.ru
"Цинизм": Васильев прокомментировал дисквалификацию Непряевой на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
18:10 22.02.2026 (обновлено: 18:24 22.02.2026)
"Цинизм": Васильев прокомментировал дисквалификацию Непряевой на Олимпиаде
"Цинизм": Васильев прокомментировал дисквалификацию Непряевой на Олимпиаде
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что считает проявлением цинизма и мерзости решение судей аннулировать результат... РИА Новости Спорт, 22.02.2026
"Цинизм": Васильев прокомментировал дисквалификацию Непряевой на Олимпиаде

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что считает проявлением цинизма и мерзости решение судей аннулировать результат российской лыжницы Дарьи Непряевой вскоре после завершения гонки на дистанции 50 километров.
Россиянка в воскресенье финишировала 11-й в масс-старте на 50 км классическим стилем, но затем ее результат был аннулирован. Это связано с тем, что по ходу гонки Непряева заехала в чужой бокс на пит-стопе и надела лыжи немки Катарины Хеннинг-Доцлер, которая в итоге стала девятой.
"Мы уже не удивляемся ничему, не удивляемся такому лицемерию и циничному отношению ко всему русскому и российским спортсменам со стороны представителей Запада. Это показывает их сущность, они всегда прикрывались маской толерантности и миролюбия. А в этой ситуации они проявили себя в полной мере. При этом они почему-то забыли дисквалифицировать французского лыжника в скиатлоне, который очевидно срезал дистанцию - и это видел весь мир. И они сами показывают весь свой цинизм и всю свою мерзость. Никто не забудет того, как они себя недостойно ведут", - сказал Васильев.
Россиянин Савелий Коростелев 8 февраля стал четвертым в скиатлоне. Занявший второе место француз Матис Делож при заходе на последний круг срезал трассу. Согласно протоколу, француз получил желтую карточку. После гонки российская сторона подала протест на результат скиатлона, но он был отклонен.
"А то, что Даша ошиблась при смене лыж, то в спорте такое бывает. Ее тезка (четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону) Домрачева не раз ошибалась: и при стрельбе вставала не к своему щиту, и стреляла по чужим мишеням. Жаль, но я все равно благодарю Савелия Коростелева и Дарью Непряеву за выступления на Олимпиаде. И хочу выразить им свое восхищение – они достойно проявили себя в таких сложнейших условиях", - добавил собеседник агентства.
