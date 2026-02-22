"Цинизм": Васильев прокомментировал дисквалификацию Непряевой на Олимпиаде

«

"Мы уже не удивляемся ничему, не удивляемся такому лицемерию и циничному отношению ко всему русскому и российским спортсменам со стороны представителей Запада. Это показывает их сущность, они всегда прикрывались маской толерантности и миролюбия. А в этой ситуации они проявили себя в полной мере. При этом они почему-то забыли дисквалифицировать французского лыжника в скиатлоне, который очевидно срезал дистанцию - и это видел весь мир. И они сами показывают весь свой цинизм и всю свою мерзость. Никто не забудет того, как они себя недостойно ведут", - сказал Васильев.