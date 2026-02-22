https://ria.ru/20260222/tramp-2076133202.html
Трамп поздравил американских хоккеистов с олимпийским золотом
Трамп поздравил американских хоккеистов с олимпийским золотом
Президент США Дональд Трамп поздравил сборную Соединенных Штатов по хоккею с золотом на Олимпиаде. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
