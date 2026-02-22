https://ria.ru/20260222/olimpiada-2076139679.html
Спекулянты отдают билеты на церемонию закрытия Олимпиады за полцены
Спекулянты отдают билеты на церемонию закрытия Олимпиады за полцены
Перед началом церемонии закрытия зимней Олимпиады в центре Вероны работают спекулянты, которые готовы избавиться от билетов на мероприятие за полцены, передает... РИА Новости Спорт, 22.02.2026
зимние олимпийские игры 2026
ВЕРОНА, 22 фев - РИА Новости. Перед началом церемонии закрытия зимней Олимпиады в центре Вероны работают спекулянты, которые готовы избавиться от билетов на мероприятие за полцены, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония закрытия Игр началась в 22.30 мск. У металлических ограждений на входе в закрытую зону стояли русскоязычные мужчины, которые предлагали купить билет самой высокой категории за 1500 евро. Их цена в официальном приложении составляла порядка 3000 евро.
Мужчины при покупке за наличные были готовы передать билет с телефона на телефон через приложение для болельщиков.