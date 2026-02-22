Спекулянты отдают билеты на церемонию закрытия Олимпиады за полцены

ВЕРОНА, 22 фев - РИА Новости. Перед началом церемонии закрытия зимней Олимпиады в центре Вероны работают спекулянты, которые готовы избавиться от билетов на мероприятие за полцены, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония закрытия Игр началась в 22.30 мск. У металлических ограждений на входе в закрытую зону стояли русскоязычные мужчины, которые предлагали купить билет самой высокой категории за 1500 евро. Их цена в официальном приложении составляла порядка 3000 евро.