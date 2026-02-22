Итальянцы назвали самые запоминающиеся моменты Олимпиады

ВЕРОНА, 22 фев - РИА Новости. Итальянцы, пришедшие на церемонию закрытия зимней Олимпиады, назвали самыми запоминающимися моментами Игр достижения своих спортсменок в гигантском слаломе и конькобежном спорте.
"Первым для нас золотом стала победа конькобежки Франчески Лоллобриджиды на дистанции 3000 метров, после которого она дала интервью телевидению с ребёнком на руках", - рассказала РИА Новости чемпионка мира по гонкам на каноэ Ингрид Агостелли, которая была одной из факелоносцев в эстафете олимпийского огня перед началом игр.
"Мне жаль, что итальянские СМИ потом назвали этого мальчика невоспитанным; но я считаю, что Лоллобриджида показала ценности, которые выходят за пределы спортивных соревнований и показывают молодым поколением путь, по которому можно идти", - сказала бывшая спортсменка.
Её супруг, в свою очередь, назвал главным воспоминанием выступление горнолыжницы Федерики Бриньоне, которая завоевала две золотых медали в гигантском слаломе.
"Удивительно, что она приняла участие в соревнованиях, после того как в апреле прошлого года получила травму крестообразной связки колена", - сказал собеседник агентства.
"На этих играх прекрасно показали себя итальянки, которые завоевали медали в шорт-треке на сноуборде и в биатлоне", - заявил итальянец.