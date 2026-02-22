Рейтинг@Mail.ru
Итальянцы назвали самые запоминающиеся моменты Олимпиады
22:48 22.02.2026
Итальянцы назвали самые запоминающиеся моменты Олимпиады
Итальянцы назвали самые запоминающиеся моменты Олимпиады
Итальянцы, пришедшие на церемонию закрытия зимней Олимпиады, назвали самыми запоминающимися моментами Игр достижения своих спортсменок в гигантском слаломе и... РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T22:48:00+03:00
2026-02-22T22:49:00+03:00
2026
спорт, франческа лоллобриджида, федерика бриньоне, зимние олимпийские игры 2026, вокруг спорта
Спорт, Франческа Лоллобриджида, Федерика Бриньоне, Зимние Олимпийские игры 2026, Вокруг спорта
Итальянцы назвали самые запоминающиеся моменты Олимпиады

Итальянцы назвали запоминающимися моментами Олимпиады медали своих спортсменок

ВЕРОНА, 22 фев - РИА Новости. Итальянцы, пришедшие на церемонию закрытия зимней Олимпиады, назвали самыми запоминающимися моментами Игр достижения своих спортсменок в гигантском слаломе и конькобежном спорте.
«
"Первым для нас золотом стала победа конькобежки Франчески Лоллобриджиды на дистанции 3000 метров, после которого она дала интервью телевидению с ребёнком на руках", - рассказала РИА Новости чемпионка мира по гонкам на каноэ Ингрид Агостелли, которая была одной из факелоносцев в эстафете олимпийского огня перед началом игр.
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
В Вероне прошла манифестация против Олимпиады
Вчера, 22:12
«
"Мне жаль, что итальянские СМИ потом назвали этого мальчика невоспитанным; но я считаю, что Лоллобриджида показала ценности, которые выходят за пределы спортивных соревнований и показывают молодым поколением путь, по которому можно идти", - сказала бывшая спортсменка.
Её супруг, в свою очередь, назвал главным воспоминанием выступление горнолыжницы Федерики Бриньоне, которая завоевала две золотых медали в гигантском слаломе.
«
"Удивительно, что она приняла участие в соревнованиях, после того как в апреле прошлого года получила травму крестообразной связки колена", - сказал собеседник агентства.
"На этих играх прекрасно показали себя итальянки, которые завоевали медали в шорт-треке на сноуборде и в биатлоне", - заявил итальянец.
Логотип Олимпийских игр 2026 года - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Церемония закрытия Олимпиады-2026: прямая трансляция
Вчера, 21:30
 
Спорт Франческа Лоллобриджида Федерика Бриньоне Зимние Олимпийские игры 2026 Вокруг спорта
 
