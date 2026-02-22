В сборной Германии считают, что ошибка Непряевой не повлияла на марафон

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сервисмен сборной Германии по лыжным гонкам заявил, что ошибка российской лыжницы Дарьи Непряевой, которая в пит-боксе взяла лыжи немки Катарины Хеннинг-Доцлер, не повлияла на итоговый результат марафона на Олимпийских играх в Италии.

Непряева в воскресенье финишировала 11-й в гонке на 50 км, однако затем ее результат аннулировали. По ходу марафона россиянка заехала в чужой бокс на пит-стопе и надела лыжи Хеннинг-Доцлер, которая стала девятой.

« "До нас дошла информация, что кто-то забрал лыжи Катарины, так что мы просто подготовили новую пару. Да, это не самая лучшая пара, но лучше, чем ничего", - сказал сервисмен сборной Германии в эфире Okko.

По мнению представителя немецкой команды, ситуация с лыжами не повлияла на результат: "Она даже не знала об этой ситуации, просто продолжала гонку".