В сборной Германии считают, что ошибка Непряевой не повлияла на марафон
Сервисмен сборной Германии по лыжным гонкам заявил, что ошибка российской лыжницы Дарьи Непряевой, которая в пит-боксе взяла лыжи немки Катарины Хеннинг-Доцлер, РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T15:03:00+03:00
2026-02-22T15:03:00+03:00
2026-02-22T15:04:00+03:00
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сервисмен сборной Германии по лыжным гонкам заявил, что ошибка российской лыжницы Дарьи Непряевой, которая в пит-боксе взяла лыжи немки Катарины Хеннинг-Доцлер, не повлияла на итоговый результат марафона на Олимпийских играх в Италии.
Непряева в воскресенье финишировала 11-й в гонке на 50 км, однако затем ее результат аннулировали. По ходу марафона россиянка заехала в чужой бокс на пит-стопе и надела лыжи Хеннинг-Доцлер, которая стала девятой.
"До нас дошла информация, что кто-то забрал лыжи Катарины, так что мы просто подготовили новую пару. Да, это не самая лучшая пара, но лучше, чем ничего", - сказал сервисмен сборной Германии в эфире Okko.
По мнению представителя немецкой команды, ситуация с лыжами не повлияла на результат: "Она даже не знала об этой ситуации, просто продолжала гонку".
На вопрос о том, должны ли организаторы дисквалифицировать Непряеву, сервисмен ответил: "Честно, в этой ситуации я не знаю, что хорошо, а что нет. Я просто делаю свою работу".