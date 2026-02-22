Рейтинг@Mail.ru
В сборной Германии считают, что ошибка Непряевой не повлияла на марафон
Лыжные гонки
 
15:03 22.02.2026 (обновлено: 15:04 22.02.2026)
В сборной Германии считают, что ошибка Непряевой не повлияла на марафон
Сервисмен сборной Германии по лыжным гонкам заявил, что ошибка российской лыжницы Дарьи Непряевой, которая в пит-боксе взяла лыжи немки Катарины Хеннинг-Доцлер, РИА Новости Спорт, 22.02.2026
лыжные гонки
дарья непряева
зимние олимпийские игры 2026
дарья непряева, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Дарья Непряева, Зимние Олимпийские игры 2026
В сборной Германии считают, что ошибка Непряевой не повлияла на марафон

Сервисмен сборной Германии: ошибка Непряевой не повлияла на результаты марафона

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сервисмен сборной Германии по лыжным гонкам заявил, что ошибка российской лыжницы Дарьи Непряевой, которая в пит-боксе взяла лыжи немки Катарины Хеннинг-Доцлер, не повлияла на итоговый результат марафона на Олимпийских играх в Италии.
Непряева в воскресенье финишировала 11-й в гонке на 50 км, однако затем ее результат аннулировали. По ходу марафона россиянка заехала в чужой бокс на пит-стопе и надела лыжи Хеннинг-Доцлер, которая стала девятой.
«
"До нас дошла информация, что кто-то забрал лыжи Катарины, так что мы просто подготовили новую пару. Да, это не самая лучшая пара, но лучше, чем ничего", - сказал сервисмен сборной Германии в эфире Okko.
По мнению представителя немецкой команды, ситуация с лыжами не повлияла на результат: "Она даже не знала об этой ситуации, просто продолжала гонку".
На вопрос о том, должны ли организаторы дисквалифицировать Непряеву, сервисмен ответил: "Честно, в этой ситуации я не знаю, что хорошо, а что нет. Я просто делаю свою работу".
Российская спортсменка Дарья Непряева на дистанции квалификации спринта классическим стилем в лыжных гонках среди женщин на XXV зимних Олимпийских играх - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
У Непряевой еще будут шансы завоевать медали Олимпиады, считает Тихонов
20 февраля, 17:59
 
Лыжные гонкиДарья НепряеваЗимние Олимпийские игры 2026
 
