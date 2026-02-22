https://ria.ru/20260222/nepryaeva-2076086182.html
Взявшую чужие лыжи Непряеву дисквалифицировали после марафона
Взявшую чужие лыжи Непряеву дисквалифицировали после марафона - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Взявшую чужие лыжи Непряеву дисквалифицировали после марафона
Результат российской лыжницы Дарьи Непряевой в масс-старте на зимних Олимпийских играх в Италии не зачли. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T14:51:00+03:00
2026-02-22T14:51:00+03:00
2026-02-22T16:44:00+03:00
лыжные гонки
спорт
дарья непряева
савелий коростелев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072926839_0:76:3372:1973_1920x0_80_0_0_a155a5bac8d39b1328a8dc3da019e34f.jpg
https://ria.ru/20260221/alypov-2076010465.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072926839_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_9fcc1ce6a4a178fda41bfd7a58e975e2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, дарья непряева, савелий коростелев
Лыжные гонки, Спорт, Дарья Непряева, Савелий Коростелев
Взявшую чужие лыжи Непряеву дисквалифицировали после марафона
Результат взявшей чужие лыжи Непряевой аннулировали после марафона на Олимпиаде
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Результат российской лыжницы Дарьи Непряевой в масс-старте на зимних Олимпийских играх в Италии не зачли.
Это произошло после инцидента во время гонки на 50 километров классическим стилем: россиянка заехала в чужой бокс на пит-стопе и надела лыжи немки Катарины Хеннинг-Доцлер. Непряева финишировала 11-й, но затем в протоколе результат аннулировали. Ее соперница стала девятой.
Как рассказала лыжница, объясняя свою ошибку, она была уверена, что стартует под 12-м номером, как и ее соотечественник Савелий Коростелев в мужской гонке днем ранее. По словам россиянки, Хеннинг-Доцлер не знала об этом и не держит зла.
«
"Я еду с длинного пологого спуска, опускаю голову и вижу, что это не мои лыжи. Меня просто паника охватила. Весь четвертый круг я не понимаю, что делать. Я не думаю о гонке, думаю о том, что меня, скорее всего, снимут. Я на каждом пункте питания спрашиваю, что мне делать. Мне кричат ехать дальше. Я еду. Когда уходили на пятый круг, мне сказали, что все нормально, поезжай до конца. Но в голове было полное непонимание", — поделилась Непряева.
Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.