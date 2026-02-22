https://ria.ru/20260222/mls-2076046593.html
"Атланта" с Миранчуком стартовала с поражения в новом сезоне MLS
"Атланта" с Миранчуком стартовала с поражения в новом сезоне MLS - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
"Атланта" с Миранчуком стартовала с поражения в новом сезоне MLS
"Атланта Юнайтед" проиграла "Цинциннати" в первом для себя матче регулярного чемпионата нового сезона североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). РИА Новости Спорт, 22.02.2026
"Атланта" с Миранчуком стартовала с поражения в новом сезоне MLS
"Атланта" проиграла "Цинциннати" в стартовом матче регулярного чемпионата MLS