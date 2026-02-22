Рейтинг@Mail.ru
"Атланта" с Миранчуком стартовала с поражения в новом сезоне MLS
Футбол
 
07:37 22.02.2026
"Атланта" с Миранчуком стартовала с поражения в новом сезоне MLS
"Атланта" с Миранчуком стартовала с поражения в новом сезоне MLS
"Атланта Юнайтед" проиграла "Цинциннати" в первом для себя матче регулярного чемпионата нового сезона североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). РИА Новости Спорт, 22.02.2026
футбол
спорт
цинциннати
алексей миранчук
атланта юнайтед
цинциннати
mls
цинциннати
2026
"Атланта" с Миранчуком стартовала с поражения в новом сезоне MLS

"Атланта" проиграла "Цинциннати" в стартовом матче регулярного чемпионата MLS

Алексей Миранчук
Алексей Миранчук. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. "Атланта Юнайтед" проиграла "Цинциннати" в первом для себя матче регулярного чемпионата нового сезона североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Цинциннати завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, отличились Кевин Денке (80-я минута) и Ник Хагглунд (90).
Российский полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук начал матч в запасе и вышел на замену на 73-й минуте.
В следующем матче "Атланта" 28 февраля сыграет в гостях с "Сан-Хосе Эртквейкс".
Футбол
 
