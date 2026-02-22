https://ria.ru/20260222/medali-2076115256.html
Россияне завоевали шесть медалей на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сборная России по прыжкам на батуте выиграли шесть медалей на этапе Кубка мира в Баку.
Золотые медали завоевали Арина Каляндра (акробатическая дорожка), Анжела Бладцева и София Аляева (синхронные прыжки).
Серебряными призерами стали Максим Диденко (индивидуальные прыжки) и Александра Лямина (акробатическая дорожка).
Бронзу завоевали Мария Михайлова (индивидуальные прыжки), а также Аляева и Кирилл Пантелеев (синхронные прыжки смешанных пар).
Соревнования проходили с 21 по 22 февраля. С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (FIG)
допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.