Россияне завоевали шесть медалей на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте
19:05 22.02.2026 (обновлено: 21:01 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/medali-2076115256.html
Россияне завоевали шесть медалей на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте
Россияне завоевали шесть медалей на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте
Россияне завоевали шесть медалей на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте
Сборная России по прыжкам на батуте выиграли шесть медалей на этапе Кубка мира в Баку. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T19:05:00+03:00
2026-02-22T21:01:00+03:00
спорт
прыжки на батуте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156177/91/1561779179_0:37:1935:1125_1920x0_80_0_0_9f0006383676cccb99a4d40101eb9eb6.jpg
https://ria.ru/20251109/batut-2053814960.html
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156177/91/1561779179_0:0:1553:1164_1920x0_80_0_0_6800fda428f8083540185e1dcb600113.jpg
1920
1920
true
спорт, прыжки на батуте
Спорт, Прыжки на батуте
Россияне завоевали шесть медалей на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте

Россияне завоевали шесть медалей на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку

Прыжки на батуте. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сборная России по прыжкам на батуте выиграли шесть медалей на этапе Кубка мира в Баку.
Золотые медали завоевали Арина Каляндра (акробатическая дорожка), Анжела Бладцева и София Аляева (синхронные прыжки).
Серебряными призерами стали Максим Диденко (индивидуальные прыжки) и Александра Лямина (акробатическая дорожка).
Бронзу завоевали Мария Михайлова (индивидуальные прыжки), а также Аляева и Кирилл Пантелеев (синхронные прыжки смешанных пар).
Соревнования проходили с 21 по 22 февраля. С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (FIG) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
