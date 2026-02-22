"Это было убийственно": Овечкин уничтожил Ягра на Олимпиаде

Вечно молодой и бодрый Яромир Ягр, похоже, все-таки прощается с хоккеем. Казалось, прославленный чех будет играть всегда и переживет еще не одно поколение. Но время берет свое. Накануне Ярдо дал понять, что принял решение о завершении карьеры.

« "Болельщики меня больше не увидят. Должно произойти чудо. Бог должен сделать меня на пятнадцать лет моложе. Я набрал вес во время Олимпиады-2026. Я ничего не делал, кроме как ел и смотрел телевизор, поэтому набрал лишние четыре-пять килограммов веса. Движение невероятно важно, это вопрос дисциплины. Хуже всего, когда тебе это не нужно, заставлять себя – это самое худшее. Я все еще поддерживаю себя в форме, но не тренируюсь достаточно для того, чтобы играть", – цитирует 54-летнего Ягра hokej.cz.

© Фото : rytirikladno.cz Яромир Ягр © Фото : rytirikladno.cz Яромир Ягр

Дебютировав во взрослом хоккее в 1988 году, Ярдо играл на этом уровне вплоть до сезона-2025/26 включительно, став старейшим хоккеистом, выступавшим в профессиональных лигах. С 2018 года Ягр представляет свой родной "Кладно", владельцем которого является по совместительству. В этом сезоне он провел шесть матчей в чешской Экстралиге и отметился одной голевой передачей. Последний раз легендарный чех выходил на лед 21 декабря.

Овечкин расколол Ягра

За свою богатую карьеру Яромир Ягр добился много и даже больше и успел повидать абсолютно все. Вместе с чешской сборной он выиграл золотые медали Олимпиады-1998 в Нагано, одолев в финале сборную России, а также дважды стал победителем чемпионата мира. В НХЛ Ярдо отыграл за девять клубов, выиграл два Кубка Стэнли вместе с "Питтсбург Пингвинз", вошел в топ-4 лучших снайперов в истории лиги и закрепился на втором месте в рейтинге лучших бомбардиров НХЛ, уступив по набранным очкам только Уэйну Гретцки. Особенно Ягр запомнился российским болельщикам: за омский "Авангард" он сыграл как в Суперлиге, так и в КХЛ, навсегда войдя в историю одного из главных клубов страны.

Но были в жизни Яромира Ягра и неудачи. Один из самых громких и даже оглушительных таких моментов произошел с чехом в матче против сборной России на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Те Игры стали четвертыми, участие в которых приняли игроки НХЛ. Россияне и чехи встретились в заключительном туре группового этапа. На кону стояли первое место в группе B и, соответственно, выход в четвертьфинал. Перед очным матчем чехи лидировали в турнирной таблице имели в своем активе шесть очков благодаря победам над словаками и латвийцами. Российская же сборная под руководством Вячеслава Быкова шла второй с четырьмя баллами: после разгромной победы над Латвией (8:2) россияне уступили Словакии по буллитам (1:2 Б). В итоге Россия добилась успеха в споре с чехами. Одолев их со счетом 4:2, российская команда выиграла группу B и прошла в четвертьфинал с первого места.

Один из ключевых эпизодов матча случился в начале третьего периода. Россия вела в счете (2:1), но преимущество было минимальным, а сама игра была равной и шла до ошибки. Именно в этом момент друг с другом буквально встретились к тому времени еще двукратный обладатель "Морис Ришар Трофи" Александр Овечкин и мощный Яромир Ягр. Звездный чешский форвард разгонял атаку вдоль правого борта, но резким смещением в центр технично обыграл прославленного российского чемпиона Александра Семина, который от финта Ягра потерял равновесие и упал. Ярдо же продолжил движение вперед через центр и увидел перед собой Овечкина. Попытка обыграть еще одного Александра очередным движением корпуса обернулась для опытного хоккеиста оглушительным крахом.

Овечкин просчитал маневр Ягра и мощнейшим силовым приемом отправил чеха в нокдаун. Удар был настолько сильный, что звон прозвучал по всей арене, а трибуны моментально в один голос ахнули.

"Да... Давно Ягр так не страдал. Причем Ягр сам виноват — недооценил, что на него едет Овечкин", — отметил в ходе трансляции легендарный Сергей Наильевич Гимаев, комментировавший тот матч.

"Ягр хотел обыграть Овечкина и выключить его из эпизода. Он поступает так со своими соперниками на протяжении всей карьеры. Но Овечкин возник перед ним стеной, в которую он врезался", — добавили североамериканские репортеры на канале TSN.

Зрелищных и убийственных силовых приемов в карьере Ови было и есть полно, но этот оказался еще и результативным. После этого хита шайбу подхватил Федор Тютин, отправивший все того же Семина в контратаку вдоль того же борта, у которого он упал мгновением ранее. Контратаку Семин завершил великолепной передачей на дальнюю штангу, откуда техничным броском в одно касание шайбу в ворота отправил Евгений Малкин, оформивший дубль.

В дальнейшем сборная России играла по результату и в некоторых моментах даже куражилась. Лишь под занавес встречи градус противостояния повысился, когда чехи отыграли один гол и сократили отставание до одной шайбы, но за символичные для Павла Дацюка 13 секунд до финальной сирены прославленный россиянин после передач Овечкина и Малкина поразил пустые ворота и закрепил победу сборной России.

После игры Яромир Ягр понимал, что журналисты спросят его про эпизод с силовым приемом Овечкина. Чех откровенно признался, что ему после этого было больно, но по-особенному:

« "Устал ли я? Я не устал от игры. Я устал от того, что мы проигрываем. Если бы мы вели в счете, то это одно дело. Но когда уступаешь — тратишь больше сил. Силовой от Овечкина? Это был хороший силовой прием. Я видел его и хотел пойти в обыгрыш. Я не видел никого из своих партнеров, чтобы сделать передачу. У меня не было выбора. Но, как выяснилось, я принял неверное решение. Если бы я знал, что так случится, то поступил бы по-другому. Мне не было больно после силового приема. Больнее осознавать, что эта ошибка привела к пропущенной шайбе. Когда тебе больно физически, ты можешь восстановиться. Но после удара по психологии времени на восстановление нужно больше".

"Мой лучший силовой прием в карьере"

Александр Овечкин по ходу всей своей огромной (пусть и не настолько, как у Ягра) и богатой карьеры прославился не только уникальной способностью создавать моменты и забивать голы, но и силовой манерой игры, искренним желанием сыграть жестко, но с уважением к сопернику. В Сети имеется множество видеонарезок как с самыми красивыми шайбами в исполнении лучшего снайпера в истории чемпионатов НХЛ, так и самыми эффектными и зубодробительными хитами, от которых пострадали сотни соперников россиянина. Даже в свои 40 лет россиянин с прежним желанием встречает оппонентов и впечатывает их в борта.

© Фото : twitter.com/capitals Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче с "Флоридой Пантерз" © Фото : twitter.com/capitals Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче с "Флоридой Пантерз"

Только за 21 неполный сезон в НХЛ в регулярных чемпионатах Овечкин накопил уже 3841 силовой прием (больше за всю историю лиги только у Кэла Клаттербака и Мэтта Мартина), а с учетом игр плей-офф Александр Михайлович (суммарно 4531 силовой прием) является самым хитующим игроком лиги. Однако самым ярким силовым приемом в своей карьере Ови считает именно тот, от которого пострадал Ягр в Ванкувере. Об этом он признался в беседе с американским журналистом Грэмом Бенсингером, который в 2015 году приехал к Овечкину на его Родину, чтобы звездный россиянин стал гостем его шоу In Depth. Интервью было записано в загородном доме российского форварда.

« "Наверное, хит против Ягра на Олимпиаде. Помню, что была равная игра и счет, кажется, тоже был равным. Семин упал у борта. У Ягра была шайба, он поехал влево. Я знал, что он не собирается отдавать передачу, а хочет обыграть меня. Как только я увидел, что он собирается объехать меня слева, то уже понимал, что сыграю в тело против него. Он сместился влево, и я поймал его. Это было убийственно (смеется). Наверное, это был лучший силовой в моей жизни. Самое важное в том силовом приеме было то, что после него мы забили гол, Малкин забил. После этого на скамейке ко мне подошел тренер, и сказал, чтобы я был осторожнее, потому что теперь они будут за мной охотиться, играть против меня жестче. Я ответил: "Хорошо, я готов".