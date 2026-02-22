Рейтинг@Mail.ru
Мужская сборная Канады по керлингу завоевала золото Олимпиады - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
00:51 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/kerling-2076031602.html
Мужская сборная Канады по керлингу завоевала золото Олимпиады
Мужская сборная Канады по керлингу завоевала золото Олимпиады
Мужская сборная Канады обыграла команду Великобритании в финале олимпийского турнира по керлингу. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Мужская сборная Канады обыграла команду Великобритании в финале олимпийского турнира по керлингу.
Канадцы Брэд Джейкобс (скип), Марк Кеннеди, Бретт Галлант, Бен Хеберт и Тайлер Тарди (запасной) одержали победу со счетом 9:6 (1:0, 0:2, 2:0, 0:1, 1:0, 0:2, 1:0, 0:1, 3:0, 1:0). Великобританию представили Брюс Моуэт (скип), Грант Харди, Бобби Лэмми, Хамми Макмиллан и Кайл Уодделл (запасной).
Канадцы стали четырехкратными победителями Игр. Британцы в третий раз взяли серебро. Единственное золото команда Великобритании завоевала на Олимпиаде 1924 года.
В матче за бронзовые медали, который состоялся в пятницу, сборная Швейцарии обыграла команду Норвегии - 9:1 (0:0, 3:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 2:0, 3:0).
