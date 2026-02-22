Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
22:08 22.02.2026 (обновлено: 22:43 22.02.2026)
"Милан" проиграл "Парме" в матче чемпионата Италии
2026-02-22T22:08:00+03:00
2026-02-22T22:43:00+03:00
2026
спорт, милан, парма, рубен лофтус-чик, эдоардо корви, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Милан, Парма, Рубен Лофтус-Чик, Эдоардо Корви, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Милан" проиграл "Парме" в матче чемпионата Италии

"Милан" проиграл "Парме" в матче чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. "Милан" проиграл с "Парме" в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Милане, завершилась со счетом 1:0. Гол на 80-й минуте забил Мариано Троило.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
22 февраля 2026 • начало в 20:00
Завершен
Милан
0 : 1
Парма
80‎’‎ • Мариано Тройло
(Эмануэле Валери)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Полузащитник "Милана" Рубен Лофтус-Чик на десятой минуте получил травму в столкновении с вратарем гостей Эдоардо Корви. Пострадавшего унесли с поля на носилках в шейном корсете. Его заменил Ардон Яшари.
"Милан" с 54 очками идет на втором месте в таблице, "Парма" (32 очка) располагается на 12-й позиции.
