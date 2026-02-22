Рейтинг@Mail.ru
"Оклахома-Сити" обыграла "Кливленд" в матче НБА
23:57 22.02.2026 (обновлено: 00:55 23.02.2026)
"Оклахома-Сити" обыграла "Кливленд" в матче НБА
"Оклахома-Сити" обыграла "Кливленд" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
"Оклахома-Сити" обыграла "Кливленд" в матче НБА
"Оклахома-Сити Тандер" обыграла "Кливленд Кавальерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 23.02.2026
"Оклахома-Сити" обыграла "Кливленд" в матче НБА

"Оклахома-Сити" без Гилджес-Александера обыграла "Кливленд" в матче НБА

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. "Оклахома-Сити Тандер" обыграла "Кливленд Кавальерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, которая прошла в Оклахома-Сити, закончилась со счетом 121:113 (40:25, 24:30, 25:31, 32:27). Самым результативным игроком встречи стал Айзея Джо из "Оклахомы", набравший 22 очка, также дабл-даблы оформили Кэйсон Уоллес (20 очков, 10 передач) и Чет Холмгрен (17 очков, 15 подборов). У "Кливленда" больше всех очков набрали Донован Митчелл и Сэм Меррилл (оба - 20 очков), также дабл-дабл в активе Джарретта Аллена (11 очков, 13 подборов).
НБА
22 февраля 2026 • начало в 21:00
Завершен
Оклахома-Сити
121 : 113
Кливленд
Календарь Турнирная таблица История встреч
Защитник "Оклахомы" Шэй Гилджес-Александер пропустил матч из-за травмы. Канадец не принял участие в седьмой встрече лиги кряду.
"Оклахома" (44 победы и 14 поражений) продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. "Кливленд" (36-22) располагается на четвертом месте на Востоке.
