Жители Вероны пожаловались на подготовку к закрытию Олимпиады

ВЕРОНА, 21 фев - РИА Новости. Жители Вероны терпят неудобства из-за подготовки к предстоящей церемонии закрытия зимний Олимпиады в Италии, передает корреспондент РИА Новости.

"Вокруг центра уже как неделю убрали парковки, а для нас их отсутствие означает меньше клиентов", - рассказал агентству Стефано, хозяин небольшой остерии в соседних с историческим центром кварталах.

По его словам, даже прибытие делегаций организаторов может не восполнить для него потери из-за оцеплений и перекрытий.

Особое недовольство вызывает закрытие для движения крупной улицы Корсо-Порта-Нуова, которая ведет к центральной площади Пьяцца-Бра. На ней находится античный амфитеатр Arena di Verona, который в пятницу вечером примет церемонию закрытия Игр.

Из-за сопутствующей мероприятию архитектуры была перекрыта большая часть площади, что лишило горожан сквера с памятником королю Италии Виктору Эммануилу II. Туристы и местные жители могут пройти вглубь исторических кварталов по небольшому проулку вдоль уличных заведений с публикой за столами. По другую сторону от них организаторы церемонии разместили двухметровый металлический забор, который оцепил не только саму Арену, но и прилегающее пространство. На нем разбиты палатки и павильоны для проверки билетов и доступа атлетов, зрителей и высоких гостей.

Веронцы пересекают площадь, задаваясь вопросами, как им попасть в нужный переулок за огороженной территорией. Две пожилые женщины, наблюдая из-за забора за античным сооружением, громко возмущаются происходящим, называя ситуацию "позором".