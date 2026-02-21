Рейтинг@Mail.ru
Жители Вероны пожаловались на подготовку к закрытию Олимпиады
18:33 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/zhiteli-2076003087.html
Жители Вероны пожаловались на подготовку к закрытию Олимпиады
Жители Вероны пожаловались на подготовку к закрытию Олимпиады - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Жители Вероны пожаловались на подготовку к закрытию Олимпиады
Жители Вероны терпят неудобства из-за подготовки к предстоящей церемонии закрытия зимний Олимпиады в Италии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026
италия, милан, зимние олимпийские игры 2026
Италия, Милан, Зимние Олимпийские игры 2026
Жители Вероны пожаловались на подготовку к закрытию Олимпиады

Жители Вероны терпят неудобства из-за подготовки к церемонии закрытия Олимпиады

Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии
ВЕРОНА, 21 фев - РИА Новости. Жители Вероны терпят неудобства из-за подготовки к предстоящей церемонии закрытия зимний Олимпиады в Италии, передает корреспондент РИА Новости.
"Вокруг центра уже как неделю убрали парковки, а для нас их отсутствие означает меньше клиентов", - рассказал агентству Стефано, хозяин небольшой остерии в соседних с историческим центром кварталах.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на трибуне стадиона Сан-Сиро в Милане - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Спящая" Мелони попала на видео церемонии открытия Олимпиады
7 февраля, 13:54
По его словам, даже прибытие делегаций организаторов может не восполнить для него потери из-за оцеплений и перекрытий.
Особое недовольство вызывает закрытие для движения крупной улицы Корсо-Порта-Нуова, которая ведет к центральной площади Пьяцца-Бра. На ней находится античный амфитеатр Arena di Verona, который в пятницу вечером примет церемонию закрытия Игр.
Из-за сопутствующей мероприятию архитектуры была перекрыта большая часть площади, что лишило горожан сквера с памятником королю Италии Виктору Эммануилу II. Туристы и местные жители могут пройти вглубь исторических кварталов по небольшому проулку вдоль уличных заведений с публикой за столами. По другую сторону от них организаторы церемонии разместили двухметровый металлический забор, который оцепил не только саму Арену, но и прилегающее пространство. На нем разбиты палатки и павильоны для проверки билетов и доступа атлетов, зрителей и высоких гостей.
Веронцы пересекают площадь, задаваясь вопросами, как им попасть в нужный переулок за огороженной территорией. Две пожилые женщины, наблюдая из-за забора за античным сооружением, громко возмущаются происходящим, называя ситуацию "позором".
"Все это ради одного вечера? Почему нельзя было провести церемонию в Милане?" - заявили они агентству.
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр в Италии - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Итальянцы остались недовольны исполнением гимна на открытии Олимпийских игр
7 февраля, 02:45
 
ИталияМиланЗимние Олимпийские игры 2026
 
