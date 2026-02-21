Рейтинг@Mail.ru
Бывший депутат Рады предложил лишить футболистов брони от мобилизации
15:02 21.02.2026
Бывший депутат Рады предложил лишить футболистов брони от мобилизации
Бывший депутат Верховной рады от украинской националистической партии "Свобода" Игорь Мирошниченко предложил лишить украинских футболистов брони от мобилизации.
футбол
даниил колесников
колос (ковалевка)
спорт
2026
Новости
даниил колесников, колос (ковалевка), спорт
Футбол, Даниил Колесников, Колос (Ковалевка), Спорт
Бывший депутат Рады предложил лишить футболистов брони от мобилизации

Экс-депутат Рады Мирошниченко предложил лишить футболистов брони от мобилизации

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады от украинской националистической партии "Свобода" Игорь Мирошниченко предложил лишить украинских футболистов брони от мобилизации.
В среду киевская полиция задержала футболиста украинского клуба "Колос" Даниила Колесника, ударившего сотрудника военкомата. Как пояснил сам футболист, он заступился за человека, в отношении которого осуществлялись неправомерные действия, а сотрудники военкомата первыми применили насилие. На записи инцидента видно, как Колесник пытался защитить мужчину, которого представители военкомата затаскивали в машину. При этом клуб разорвал контракт с Колесником.
"Я не считаю спорт и особенно футбол в текущих условиях критической инфраструктурой, и не считаю, что их нужно резервировать", - заявил Мирошниченко в эфире украинскому телеканалу "Киев 24".
По его мнению, бронь лучше давать коммунальщикам, поскольку в Киеве сейчас из-за мобилизации в этой сфере отмечается катастрофический кадровый кризис.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Артем Милевский - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Экс-футболисты сборной Украины подрались после матча Медиалиги
17 января, 22:04
 
ФутболДаниил КолесниковКолос (Ковалевка)Спорт
 
