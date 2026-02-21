https://ria.ru/20260221/ukraina-2075975923.html
Бывший депутат Рады предложил лишить футболистов брони от мобилизации
Новости
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады от украинской националистической партии "Свобода" Игорь Мирошниченко предложил лишить украинских футболистов брони от мобилизации.
В среду киевская полиция задержала футболиста украинского клуба "Колос
" Даниила Колесника
, ударившего сотрудника военкомата. Как пояснил сам футболист, он заступился за человека, в отношении которого осуществлялись неправомерные действия, а сотрудники военкомата первыми применили насилие. На записи инцидента видно, как Колесник пытался защитить мужчину, которого представители военкомата затаскивали в машину. При этом клуб разорвал контракт с Колесником.
"Я не считаю спорт и особенно футбол в текущих условиях критической инфраструктурой, и не считаю, что их нужно резервировать", - заявил Мирошниченко в эфире украинскому телеканалу "Киев 24".
По его мнению, бронь лучше давать коммунальщикам, поскольку в Киеве
сейчас из-за мобилизации в этой сфере отмечается катастрофический кадровый кризис.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.