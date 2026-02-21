Рейтинг@Mail.ru
Россияне завоевали золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе из лука - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 21.02.2026 (обновлено: 20:17 21.02.2026)
https://ria.ru/20260221/strelba-2076006871.html
Россияне завоевали золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе из лука
Россияне завоевали золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе из лука - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Россияне завоевали золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе из лука
Россияне завоевали две золотые и одну бронзовую медаль в заключительный день чемпионата Европы по стрельбе из лука в помещении, который проходил в Болгарии. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T19:07:00+03:00
2026-02-21T20:17:00+03:00
спорт
стрелковый спорт
болгария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/84016/29/840162954_0:15:1000:578_1920x0_80_0_0_3bdca1954a15cfedd7f88e064771aeda.jpg
https://ria.ru/20260206/juniorki-2072783872.html
болгария
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/84016/29/840162954_106:0:894:591_1920x0_80_0_0_31b948fed3749856541c28613b78ee8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, стрелковый спорт, болгария
Спорт, Стрелковый спорт, Болгария
Россияне завоевали золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе из лука

Россияне завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на ЧЕ по стрельбе из лука

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтрельба из лука
Стрельба из лука - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Стрельба из лука. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россияне завоевали две золотые и одну бронзовую медаль в заключительный день чемпионата Европы по стрельбе из лука в помещении, который проходил в Болгарии.
Победы одержали Нуриниссо Махмудова (рекурсивный лук) и Виталий Будяк (бесприцельный лук). Бронзу взяла Арина Черкезова (блочный лук).
Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) допускает российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Юниоры имеют право участвовать в командных дисциплинах.
Пневматическая винтовка - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Российские юниорки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы по стрельбе
6 февраля, 19:28
 
СпортСтрелковый спортБолгария
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала