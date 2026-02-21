https://ria.ru/20260221/strelba-2076006871.html
Россияне завоевали золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе из лука
Россияне завоевали золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе из лука
Россияне завоевали две золотые и одну бронзовую медаль в заключительный день чемпионата Европы по стрельбе из лука в помещении, который проходил в Болгарии. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Россияне завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на ЧЕ по стрельбе из лука