Ветеран "Ливерпуля" заявил, что с удовольствием возвращается в Россию
Футбол
 
16:21 21.02.2026
Ветеран "Ливерпуля" заявил, что с удовольствием возвращается в Россию
Ветеран "Ливерпуля" заявил, что с удовольствием возвращается в Россию - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Ветеран "Ливерпуля" заявил, что с удовольствием возвращается в Россию
Бывший нападающий английского "Ливерпуля", "Ростова" и сборной Франции по футболу Флоран Синама-Понголь заявил РИА Новости, что с удовольствием возвращается в... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T16:21:00+03:00
2026-02-21T16:21:00+03:00
футбол
спорт
флоран синама-понголь
ливерпуль
ростов
кубок легенд
спорт, флоран синама-понголь, ливерпуль, ростов, кубок легенд
Футбол, Спорт, Флоран Синама-Понголь, Ливерпуль, Ростов, Кубок легенд
Ветеран "Ливерпуля" заявил, что с удовольствием возвращается в Россию

Экс-игрок "Ливерпуля" Синама-Понголь заявил, что с радостью возвращается в РФ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлоран Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший нападающий английского "Ливерпуля", "Ростова" и сборной Франции по футболу Флоран Синама-Понголь заявил РИА Новости, что с удовольствием возвращается в Россию.
"Я выступал в России с 2012 по 2014 год и наслаждался жизнью. Каждый раз, когда я возвращаюсь сюда, - это здорово! Моя семья живет здесь, поэтому я с огромным удовольствием возвращаюсь в Россию", - сказал Синама-Понголь.
С 20 по 22 февраля в Москве проходит 18-й розыгрыш международного турнира имени Константина Еременко "Кубок легенд". Синама-Понголь на нем выступает в составе сборной мира.
"Огромное удовольствие быть здесь, встретиться с другими футболистами, для меня честь представлять сборную мира. Когда ты в футболе, то всегда рад видеть других игроков, легенд "Зенита", ЦСКА, "Локомотива", "Спартака" и "Динамо". Приятно быть частью этого, поскольку я в свое время играл в России за "Ростов", - добавил собеседник агентства.
Даниэль Карвальо (слева) - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Карвальо рассказал, сколько тратил в период проживания в Москве
17 июня 2025, 09:05
 
Футбол
 
