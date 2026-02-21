Ветеран "Ливерпуля" заявил, что с удовольствием возвращается в Россию

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший нападающий английского "Ливерпуля", "Ростова" и сборной Франции по футболу Флоран Синама-Понголь заявил РИА Новости, что с удовольствием возвращается в Россию.

"Я выступал в России с 2012 по 2014 год и наслаждался жизнью. Каждый раз, когда я возвращаюсь сюда, - это здорово! Моя семья живет здесь, поэтому я с огромным удовольствием возвращаюсь в Россию", - сказал Синама-Понголь.

С 20 по 22 февраля в Москве проходит 18-й розыгрыш международного турнира имени Константина Еременко "Кубок легенд". Синама-Понголь на нем выступает в составе сборной мира.