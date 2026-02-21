https://ria.ru/20260221/sinama-2075988359.html
Ветеран "Ливерпуля" заявил, что с удовольствием возвращается в Россию
2026-02-21T16:21:00+03:00
футбол
спорт
флоран синама-понголь
ливерпуль
ростов
кубок легенд
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший нападающий английского "Ливерпуля", "Ростова" и сборной Франции по футболу Флоран Синама-Понголь заявил РИА Новости, что с удовольствием возвращается в Россию.
"Я выступал в России с 2012 по 2014 год и наслаждался жизнью. Каждый раз, когда я возвращаюсь сюда, - это здорово! Моя семья живет здесь, поэтому я с огромным удовольствием возвращаюсь в Россию", - сказал Синама-Понголь.
С 20 по 22 февраля в Москве проходит 18-й розыгрыш международного турнира имени Константина Еременко "Кубок легенд". Синама-Понголь на нем выступает в составе сборной мира.
"Огромное удовольствие быть здесь, встретиться с другими футболистами, для меня честь представлять сборную мира. Когда ты в футболе, то всегда рад видеть других игроков, легенд "Зенита", ЦСКА, "Локомотива", "Спартака" и "Динамо". Приятно быть частью этого, поскольку я в свое время играл в России за "Ростов", - добавил собеседник агентства.