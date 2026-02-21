Садулаев получил визу в Албанию, где пройдет чемпионат Европы по борьбе

Садулаеву в 2024 году отказали в визе. Из-за этого он не смог участвовать в чемпионате Европы в Братиславе, а также пропустил чемпионат мира в Загребе в 2025 году. Также Садулаева не допустили до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.