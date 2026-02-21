Рейтинг@Mail.ru
Садулаев получил визу в Албанию, где пройдет чемпионат Европы по борьбе
12:00 21.02.2026 (обновлено: 12:12 21.02.2026)
Садулаев получил визу в Албанию, где пройдет чемпионат Европы по борьбе
Садулаев получил визу в Албанию, где пройдет чемпионат Европы по борьбе
Двукратный олимпийский чемпион борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев получил визу в Албанию, где пройдет чемпионат Европы по спортивной борьбе, сообщил РИА... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Садулаев получил визу в Албанию, где пройдет чемпионат Европы по борьбе

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Двукратный олимпийский чемпион борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев получил визу в Албанию, где пройдет чемпионат Европы по спортивной борьбе, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян.
Садулаеву в 2024 году отказали в визе. Из-за этого он не смог участвовать в чемпионате Европы в Братиславе, а также пропустил чемпионат мира в Загребе в 2025 году. Также Садулаева не допустили до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
"Это не шенгенская виза, а именно албанская. Ему в Албанию первый раз не дали визу в 2024 году, а в конце того же года, когда его не допустили на Олимпиаду, он получил визу в Албанию. Она электронная, упрощенная, не такая, как шенген. Садулаев отправится на рейтинговый турнир в Албанию вместе со сборной, вместе с ним в его весе будет еще бороться Мухаммед-Тахир Ханиев. Чемпионат Европы тоже в Албании в этом году, и если Рашид туда отберется, то никаких проблем быть не должно, и там он тоже выступит. Если, опять же, пройдет отбор. На рейтинге сейчас будет много борцов хороших, включая действующего чемпиона мира, олимпийского чемпиона Кайла Снайдера из США", - сказал Аванян.
Чемпионат Европы в Тиране пройдет 20-26 апреля.
