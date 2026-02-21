Радулов стал третьим игроком в истории, набравшим 800 очков в КХЛ

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Нападающий ярославского "Локомотива" Александр Радулов набрал 800 очков в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с учетом матчей розыгрыша Кубка Гагарина.
В домашней игре против минского "Динамо", которая проходит в субботу, Радулов отметился двумя результативными передачами в первом периоде, по ходу которого ярославцы ведут со счетом 2:1.
21 февраля 2026 • начало в 17:00
Закончен (Б)
11:28 • Александр Елесин
12:50 • Андрей Сергеев
05:06 • Никита Кирьянов
05:27 • Байрон Фроуз
(Даниил Мисюль, Александр Елесин)
65:01 • Александр Радулов (П)
00:35 • Станислав Галиев
08:51 • Алекс Лимож
13:07 • Ксавье Уэлле
08:01 • Илья Усов
Всего на счету форварда 800 очков (290 голов + 510 передач) за карьеру в КХЛ. Радулов стал третьим игроком в истории лиги, сумевшим достичь этой отметки. Ранее подобное удавалось Сергею Мозякину (928 очков; 419 голов + 509 передач) и Вадиму Шипачеву (1016; 318+698).
Радулову 39 лет. Он выступает за "Локомотив" с 2024 года. По итогам своего первого сезона российский нападающий выиграл с ярославцами Кубок Гагарина и был признан самым ценным игроком плей-офф. В январе он подписал новый контракт с железнодорожниками - до конца сезона-2026/27. В текущем регулярном чемпионате КХЛ форвард набрал 49 очков (20+29) в 57 матчах.
Ранее Радулов играл за уфимский "Салават Юлаев", с которым также завоевал Кубок Гагарина в 2011 году, московский ЦСКА и казанский "Ак Барс". В составе сборной России форвард стал двукратным чемпионом мира, а также выступал на Олимпийских играх 2010 и 2014 годов.
