Радулов стал третьим игроком в истории, набравшим 800 очков в КХЛ

Радулову 39 лет. Он выступает за "Локомотив" с 2024 года. По итогам своего первого сезона российский нападающий выиграл с ярославцами Кубок Гагарина и был признан самым ценным игроком плей-офф. В январе он подписал новый контракт с железнодорожниками - до конца сезона-2026/27. В текущем регулярном чемпионате КХЛ форвард набрал 49 очков (20+29) в 57 матчах.