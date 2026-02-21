Рейтинг@Mail.ru
Радулов стал третьим игроком в истории, набравшим 800 очков в КХЛ - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:58 21.02.2026 (обновлено: 20:13 21.02.2026)
https://ria.ru/20260221/radulov-2075999954.html
Радулов стал третьим игроком в истории, набравшим 800 очков в КХЛ
Радулов стал третьим игроком в истории, набравшим 800 очков в КХЛ - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Радулов стал третьим игроком в истории, набравшим 800 очков в КХЛ
Нападающий ярославского "Локомотива" Александр Радулов набрал 800 очков в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с учетом матчей розыгрыша Кубка Гагарина. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T17:58:00+03:00
2026-02-21T20:13:00+03:00
хоккей
спорт
россия
александр радулов
сергей мозякин
вадим шипачев
салават юлаев
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2076013881_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e8b67a0f6fbc304e572d2dc7a515cdf.jpg
https://ria.ru/20260209/radulov-2073115974.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2076013881_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_4eeeccbfacc229f6fa3e432205f91af8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, александр радулов, сергей мозякин, вадим шипачев, салават юлаев, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Россия, Александр Радулов, Сергей Мозякин, Вадим Шипачев, Салават Юлаев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Радулов стал третьим игроком в истории, набравшим 800 очков в КХЛ

Радулов набрал 800 очков в КХЛ с учетом матчей розыгрыша Кубка Гагарина

© РИА Новости / Ярослав Неелов | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Трактор" (Челябинск)
Хоккей. КХЛ. Локомотив (Ярославль) - Трактор (Челябинск) - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Ярослав Неелов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Нападающий ярославского "Локомотива" Александр Радулов набрал 800 очков в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с учетом матчей розыгрыша Кубка Гагарина.
В домашней игре против минского "Динамо", которая проходит в субботу, Радулов отметился двумя результативными передачами в первом периоде, по ходу которого ярославцы ведут со счетом 2:1.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
21 февраля 2026 • начало в 17:00
Закончен (Б)
Локомотив
5 : 41:0
Динамо Минск
11:28 • Александр Елесин
(Александр Радулов, Даниил Мисюль)
12:50 • Андрей Сергеев
(Рушан Рафиков, Александр Радулов)
05:06 • Никита Кирьянов
(Байрон Фроуз, Никита Черепанов)
05:27 • Байрон Фроуз
(Даниил Мисюль, Александр Елесин)
65:01 • Александр Радулов (П)
00:35 • Станислав Галиев
(Вадим Шипачев, Даррен Диц)
08:51 • Алекс Лимож
(Станислав Галиев, Тай Смит)
13:07 • Ксавье Уэлле
(Райан Спунер, Сам Анас)
08:01 • Илья Усов
(Брэйд Лайл, Сам Анас)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Всего на счету форварда 800 очков (290 голов + 510 передач) за карьеру в КХЛ. Радулов стал третьим игроком в истории лиги, сумевшим достичь этой отметки. Ранее подобное удавалось Сергею Мозякину (928 очков; 419 голов + 509 передач) и Вадиму Шипачеву (1016; 318+698).
Радулову 39 лет. Он выступает за "Локомотив" с 2024 года. По итогам своего первого сезона российский нападающий выиграл с ярославцами Кубок Гагарина и был признан самым ценным игроком плей-офф. В январе он подписал новый контракт с железнодорожниками - до конца сезона-2026/27. В текущем регулярном чемпионате КХЛ форвард набрал 49 очков (20+29) в 57 матчах.
Ранее Радулов играл за уфимский "Салават Юлаев", с которым также завоевал Кубок Гагарина в 2011 году, московский ЦСКА и казанский "Ак Барс". В составе сборной России форвард стал двукратным чемпионом мира, а также выступал на Олимпийских играх 2010 и 2014 годов.
Александр Радулов - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
КХЛ нужны такие игроки, как Радулов, заявил Морозов
9 февраля, 09:12
 
ХоккейСпортРоссияАлександр РадуловСергей МозякинВадим ШипачевСалават ЮлаевКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала