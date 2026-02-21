https://ria.ru/20260221/ponomarev-2075970481.html
Экс-футболист сборной СССР предсказал чемпиона РПЛ
Экс-футболист сборной СССР предсказал чемпиона РПЛ - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Экс-футболист сборной СССР предсказал чемпиона РПЛ
Московский ЦСКА будет чемпионом в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), у клуба лучшая скамейка в лиге сейчас, сказал РИА Новости экс-защитник столичной РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T14:25:00+03:00
2026-02-21T14:25:00+03:00
2026-02-21T14:25:00+03:00
футбол
пфк цска
владимир пономарев
российская премьер-лига (рпл)
краснодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045730544_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_8948e0496269cd727e08ab10ea97a5d9.jpg
https://ria.ru/20260211/futbol-2073736586.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045730544_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_e8fe7f01166e530dfca191d2f81f7dd8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пфк цска, владимир пономарев, российская премьер-лига (рпл), краснодар
Футбол, ПФК ЦСКА, Владимир Пономарев, Российская премьер-лига (РПЛ), Краснодар
Экс-футболист сборной СССР предсказал чемпиона РПЛ
Пономарев предсказал чемпионство ЦСКА в РПЛ из-за лучшей скамейки в лиге
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Московский ЦСКА будет чемпионом в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), у клуба лучшая скамейка в лиге сейчас, сказал РИА Новости экс-защитник столичной команды и сборной СССР Владимир Пономарев.
По итогам первой половины чемпионата ЦСКА занимает четвертое место с 36 очками. Лидирует "Краснодар" с 40 очками.
"ЦСКА будет чемпионом в этом сезоне. Команда усилилась очень качественно. Игра воодушевляет, футболисты бегут вперед. Никто не играет через передачи назад, как у нас в чемпионате часто бывает. Даже защитники играют лицом к своим воротам, бегут обороняться. Так что на эти оставшиеся 12 игр этого запала хватит. Также среди претендентов отмечу "Краснодар", пару неплохих ребят взяли. Но у ЦСКА лучшая скамейка сейчас в лиге", - сказал Пономарев.