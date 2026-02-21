Рейтинг@Mail.ru
Экс-футболист сборной СССР предсказал чемпиона РПЛ
Футбол
 
14:25 21.02.2026
Экс-футболист сборной СССР предсказал чемпиона РПЛ
Экс-футболист сборной СССР предсказал чемпиона РПЛ
Экс-футболист сборной СССР предсказал чемпиона РПЛ
Московский ЦСКА будет чемпионом в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), у клуба лучшая скамейка в лиге сейчас, сказал РИА Новости экс-защитник столичной
2026-02-21T14:25:00+03:00
2026-02-21T14:25:00+03:00
футбол
пфк цска
владимир пономарев
российская премьер-лига (рпл)
краснодар
пфк цска, владимир пономарев, российская премьер-лига (рпл), краснодар
Футбол, ПФК ЦСКА, Владимир Пономарев, Российская премьер-лига (РПЛ), Краснодар
Экс-футболист сборной СССР предсказал чемпиона РПЛ

Пономарев предсказал чемпионство ЦСКА в РПЛ из-за лучшей скамейки в лиге

Футбол. Кубок России. Локомотив (Москва) - ПФК ЦСКА (Москва)
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Московский ЦСКА будет чемпионом в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), у клуба лучшая скамейка в лиге сейчас, сказал РИА Новости экс-защитник столичной команды и сборной СССР Владимир Пономарев.
По итогам первой половины чемпионата ЦСКА занимает четвертое место с 36 очками. Лидирует "Краснодар" с 40 очками.
"ЦСКА будет чемпионом в этом сезоне. Команда усилилась очень качественно. Игра воодушевляет, футболисты бегут вперед. Никто не играет через передачи назад, как у нас в чемпионате часто бывает. Даже защитники играют лицом к своим воротам, бегут обороняться. Так что на эти оставшиеся 12 игр этого запала хватит. Также среди претендентов отмечу "Краснодар", пару неплохих ребят взяли. Но у ЦСКА лучшая скамейка сейчас в лиге", - сказал Пономарев.
Юрий Семин - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Семин назвал четыре клуба, которые поборются за золото РПЛ
11 февраля, 18:22
 
Футбол ПФК ЦСКА Владимир Пономарев РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу) Краснодар
 
