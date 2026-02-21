Рейтинг@Mail.ru
Шорт-трекистка Селье, получившая удар коньком, перенесет операцию
21.02.2026
Шорт-трекистка Селье, получившая удар коньком, перенесет операцию
Шорт-трекистка Селье, получившая удар коньком, перенесет операцию - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Шорт-трекистка Селье, получившая удар коньком, перенесет операцию
Польская шорт-трекистка Камила Селье, которая получила удар коньком в область глаза во время четвертьфинального забега на дистанции 1500 метров на Олимпиаде в... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
спорт, конькобежный спорт, италия, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Конькобежный спорт, Италия, Зимние Олимпийские игры 2026
Шорт-трекистка Селье, получившая удар коньком, перенесет операцию

Шорт-трекистка Селье, получившая удар коньком, перенесет операцию на скуле

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Польская шорт-трекистка Камила Селье, которая получила удар коньком в область глаза во время четвертьфинального забега на дистанции 1500 метров на Олимпиаде в Италии, перенесет операцию на скуловой кости.
Селье принимала участие в шестом четвертьфинальном забеге и в одном из поворотов не смогла удержать равновесие, начав падать. Во время падения американская спортсменка Кристен Сантос-Грисволд по инерции нанесла польке удар лезвием конька в нижнюю часть глазницы. По итогам эпизода обе спортсменки получили штраф и не отобрались в полуфинал. Пресс-атташе польской олимпийской команды Конрад Недзведзкий заявил, что у Селье опух глаз, разрезана щека и повреждена скуловая кость.
"Сейчас Камила направляется на операцию по повторному вскрытию раны, чтобы врачи могли тщательно оценить состояние кости. Решение было принято после того, как результаты компьютерной томографии выявили небольшой перелом. После операции Камила останется в больнице на ночь под наблюдением", - приводит слова пресс-секретаря Олимпийского комитета Катажины Коханяк-Роман TVP Sport.
"Она очень храбрая. Она сама встала с постели. Ее родители и врач национальной сборной все это время были с ней", - добавила пресс-секретарь.
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Фристайлиста Лаюнена унесли на носилках после падения в квалификации ОИ
Спорт, Конькобежный спорт, Италия, Зимние Олимпийские игры 2026
 
