Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин" с Деминым уступил "Оклахоме" в матче НБА
Баскетбол
Баскетбол
 
07:39 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/nba-2075923119.html
"Бруклин" с Деминым уступил "Оклахоме" в матче НБА
"Бруклин" с Деминым уступил "Оклахоме" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
"Бруклин" с Деминым уступил "Оклахоме" в матче НБА
Клуб "Оклахома-Сити Тандер" одержал победу над "Бруклин Нетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 21.02.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058609101_126:32:947:494_1920x0_80_0_0_1523a29917b406327c4100c4fee4f650.jpg
https://ria.ru/20260220/denver-2075668354.html
оклахома, восток, спорт, майкл портер, егор демин, оклахома-сити тандер, бруклин нетс
Баскетбол, Оклахома, Восток, Спорт, Майкл Портер, Егор Демин, Оклахома-Сити Тандер, Бруклин Нетс
"Бруклин" с Деминым уступил "Оклахоме" в матче НБА

"Бруклин" уступил "Оклахоме" в матче регулярного чемпионата НБА

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Клуб "Оклахома-Сити Тандер" одержал победу над "Бруклин Нетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Оклахоме завершилась со счетом 105:86 (21:23, 29:10, 27:34, 28:19) в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Бруклина" Майкл Портер, который набрал 22 очка. У "Оклахомы" больше всего баллов заработал Джаред Маккейн (21).
НБА
21 февраля 2026 • начало в 04:00
Завершен
Оклахома-Сити
105 : 86
Бруклин
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский защитник "Бруклина" Егор Демин провел на площадке почти 29 минут, в течение которых набрал 3 очка, сделал 5 подборов и 3 ассиста.
"Оклахома" (43 победы, 14 поражений) продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. "Бруклин" (15 побед, 40 поражений) располагается на предпоследней, 14-й строчке на Востоке. Команда потерпела третье поражение подряд.
Баскетболист Денвер Наггетс Никола Йокич в матче НБА - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
"Денвер" проиграл "Клипперс" в НБА, Йокич оформил дабл-дабл в день рождения
20 февраля, 09:23
 
Баскетбол
 
