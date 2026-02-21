https://ria.ru/20260221/nba-2075923119.html
"Бруклин" с Деминым уступил "Оклахоме" в матче НБА
"Бруклин" с Деминым уступил "Оклахоме" в матче НБА
Клуб "Оклахома-Сити Тандер" одержал победу над "Бруклин Нетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 21.02.2026
"Бруклин" уступил "Оклахоме" в матче регулярного чемпионата НБА