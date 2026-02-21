"Молодец и красавчик". Алыпов оценил выступление Коростелева на Олимпиаде

«

"Я бы поставил Савелию Коростелеву пятерку за Олимпийские игры. Он молодец и красавчик. Я сам там бегал, в Валь-ди-Фьемме коварная высота. Не очень вроде бы и большая, но мы сегодня же видели, как (трехкратный олимпийский чемпион финн) Ийво Нисканен и (чемпион мира норвежец) Харальд Амундсен просто взяли и остановились (сойдя с дистанции – прим. ред.). Место очень красивое и любимое многими спортсменами, но действительно очень коварное с точки зрения снега и высоты", - сказал Алыпов.