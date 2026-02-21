https://ria.ru/20260221/korostelev-2076013429.html
"Молодец и красавчик". Алыпов оценил выступление Коростелева на Олимпиаде
"Молодец и красавчик". Алыпов оценил выступление Коростелева на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
"Молодец и красавчик". Алыпов оценил выступление Коростелева на Олимпиаде
Российский лыжник Савелий Коростелев отлично выступил на Олимпиаде-2026 в Италии, он способен прогрессировать и может завоевать медали на ближайших олимпийских...
"Молодец и красавчик". Алыпов оценил выступление Коростелева на Олимпиаде
Алыпов: Коростелев на Олимпиаде заслужил пятерку, он еще доберется до медалей
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Российский лыжник Савелий Коростелев отлично выступил на Олимпиаде-2026 в Италии, он способен прогрессировать и может завоевать медали на ближайших олимпийских турнирах, заявил РИА Новости бронзовый призер Игр Иван Алыпов.
На Олимпиаде Коростелев
занял четвертое место в скиатлоне и пятое - в масс-старте на дистанции 50 км классическим стилем.
«
"Я бы поставил Савелию Коростелеву пятерку за Олимпийские игры. Он молодец и красавчик. Я сам там бегал, в Валь-ди-Фьемме коварная высота. Не очень вроде бы и большая, но мы сегодня же видели, как (трехкратный олимпийский чемпион финн) Ийво Нисканен и (чемпион мира норвежец) Харальд Амундсен просто взяли и остановились (сойдя с дистанции – прим. ред.). Место очень красивое и любимое многими спортсменами, но действительно очень коварное с точки зрения снега и высоты", - сказал Алыпов.
"Мы привыкли к победам и наградам, и для нас всегда четвертые и пятые места воспринимались как поражения. Но сегодня мы должны радоваться тому, что есть. Хорошо, что Савелий – молодой спортсмен с перспективой, он будет расти. Надеюсь, что до своих олимпийских медалей он еще доберется", - подчеркнул собеседник агентства.
Олимпийские игры в Италии
продлятся до 22 февраля. В воскресенье пройдет масс-старт на 50 км у женщин, в котором примет участие Дарья Непряева
