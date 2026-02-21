Рейтинг@Mail.ru
"Молодец и красавчик". Алыпов оценил выступление Коростелева на Олимпиаде
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
20:10 21.02.2026 (обновлено: 20:15 21.02.2026)
"Молодец и красавчик". Алыпов оценил выступление Коростелева на Олимпиаде
"Молодец и красавчик". Алыпов оценил выступление Коростелева на Олимпиаде
"Молодец и красавчик". Алыпов оценил выступление Коростелева на Олимпиаде
Российский лыжник Савелий Коростелев отлично выступил на Олимпиаде-2026 в Италии, он способен прогрессировать и может завоевать медали на ближайших олимпийских... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
лыжные гонки
спорт
италия
савелий коростелев
иван алыпов
дарья непряева
зимние олимпийские игры 2026
ийво нисканен
италия
спорт, италия, савелий коростелев, иван алыпов, дарья непряева, зимние олимпийские игры 2026, ийво нисканен
Лыжные гонки, Спорт, Италия, Савелий Коростелев, Иван Алыпов, Дарья Непряева, Зимние Олимпийские игры 2026, Ийво Нисканен
"Молодец и красавчик". Алыпов оценил выступление Коростелева на Олимпиаде

Алыпов: Коростелев на Олимпиаде заслужил пятерку, он еще доберется до медалей

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСавелий Коростелев
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Савелий Коростелев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Российский лыжник Савелий Коростелев отлично выступил на Олимпиаде-2026 в Италии, он способен прогрессировать и может завоевать медали на ближайших олимпийских турнирах, заявил РИА Новости бронзовый призер Игр Иван Алыпов.
На Олимпиаде Коростелев занял четвертое место в скиатлоне и пятое - в масс-старте на дистанции 50 км классическим стилем.
«

"Я бы поставил Савелию Коростелеву пятерку за Олимпийские игры. Он молодец и красавчик. Я сам там бегал, в Валь-ди-Фьемме коварная высота. Не очень вроде бы и большая, но мы сегодня же видели, как (трехкратный олимпийский чемпион финн) Ийво Нисканен и (чемпион мира норвежец) Харальд Амундсен просто взяли и остановились (сойдя с дистанции – прим. ред.). Место очень красивое и любимое многими спортсменами, но действительно очень коварное с точки зрения снега и высоты", - сказал Алыпов.

"Мы привыкли к победам и наградам, и для нас всегда четвертые и пятые места воспринимались как поражения. Но сегодня мы должны радоваться тому, что есть. Хорошо, что Савелий – молодой спортсмен с перспективой, он будет расти. Надеюсь, что до своих олимпийских медалей он еще доберется", - подчеркнул собеседник агентства.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В воскресенье пройдет масс-старт на 50 км у женщин, в котором примет участие Дарья Непряева.
Лыжные гонкиСпортИталияСавелий КоростелевИван АлыповДарья НепряеваЗимние Олимпийские игры 2026Ийво Нисканен
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала