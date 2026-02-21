Коростелеву не хватило высокогорной подготовки к ОИ-2026, заявила Журова

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Результат российского лыжника Савелия Коростелева на Играх-2026 мог быть иным, если бы он имел возможность пройти высокогорную подготовку перед олимпийским сезоном, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

"Может быть, непрофессионал скажет, что это какая-то ерунда. Но я, как профессионал, понимаю, что это крайне важно. Соперники получают этот так называемый природный допинг, а мы его не получаем. Хотя он разрешенный – природа дает тебе возможность вывести твой организм на новый уровень на высоте", - заключила Журова.