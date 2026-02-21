Рейтинг@Mail.ru
Коростелеву не хватило высокогорной подготовки к ОИ-2026, заявила Журова
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
17:15 21.02.2026
Коростелеву не хватило высокогорной подготовки к ОИ-2026, заявила Журова
Коростелеву не хватило высокогорной подготовки к ОИ-2026, заявила Журова - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Коростелеву не хватило высокогорной подготовки к ОИ-2026, заявила Журова
Результат российского лыжника Савелия Коростелева на Играх-2026 мог быть иным, если бы он имел возможность пройти высокогорную подготовку перед олимпийским... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
лыжные гонки
спорт
сочи
альпы
светлана журова
зимние олимпийские игры 2026
https://ria.ru/20260221/korostelev-2075987772.html
сочи
альпы
Коростелеву не хватило высокогорной подготовки к ОИ-2026, заявила Журова

Журова: Коростелеву не хватило высокогорной подготовки перед олимпийским сезоном

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Результат российского лыжника Савелия Коростелева на Играх-2026 мог быть иным, если бы он имел возможность пройти высокогорную подготовку перед олимпийским сезоном, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
Коростелев стал единственным российским участником Олимпиады-2026 в мужских лыжных гонках. Его лучшими результатами стали четвертое место в скиатлоне и пятое - в марафоне.
"Савелий молодой, в некоторых гонках был близко от пьедестала. Но я знаю, как спортсмены должны готовиться по-нормальному. К сожалению, Коростелев пройти необходимую подготовку не мог, так как у нас нет высокогорных трасс, - сказала Журова РИА Новости. - В Сочи на тот момент, когда надо делать вкатывание, – это октябрь, ноябрь – нет снега. Сейчас, конечно, на "Лауре" отлично, можно кататься. Но это уже поздно. Все высокогорное вкатывание осенью надо делать на высоте 1400-1500 метров. Физически таких трасс в это время в стране нет".
"Раньше наши спортсмены выезжали перед Кубками мира в Альпы и вкатывание делали там, - продолжила собеседница агентства. - Но уже несколько лет такой возможности нет. И это касается, кстати, всех видов спорта, где требуется выносливость, – и лыж, и биатлона, и коньков. Так что дело даже не только в том, что нас отстранили от международных стартов, а в отсутствии возможности проходить подготовку в горах".
Журова вспомнила свой опыт в то время, когда она была спортсменкой. "Даже в тяжелые годы по финансам мы в составе сборной все равно выезжали за границу, - отметила она. - На всем экономили, но знали – нам надо обязательно пройти подготовку в среднегорье. И принимали все лишения, были готовы и питаться даже не буду говорить, на какую сумму, и жить по шесть человек в комнате. Но готовились на высоте для того, чтобы потом был результат. А сейчас нас туда просто не пускают. Закрыли для нас доступ к объектам, на которых мы всегда готовились".
"Может быть, непрофессионал скажет, что это какая-то ерунда. Но я, как профессионал, понимаю, что это крайне важно. Соперники получают этот так называемый природный допинг, а мы его не получаем. Хотя он разрешенный – природа дает тебе возможность вывести твой организм на новый уровень на высоте", - заключила Журова.
Лыжные гонки
 
