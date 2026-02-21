Коростелеву не хватило высокогорной подготовки к ОИ-2026, заявила Журова

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Результат российского лыжника Савелия Коростелева на Играх-2026 мог быть иным, если бы он имел возможность пройти высокогорную подготовку перед олимпийским сезоном, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
Коростелев стал единственным российским участником Олимпиады-2026 в мужских лыжных гонках. Его лучшими результатами стали четвертое место в скиатлоне и пятое - в марафоне.
В ГД прокомментировали недопуск Большунова на Игры 2026 года
22 октября 2025, 10:16
"Савелий молодой, в некоторых гонках был близко от пьедестала. Но я знаю, как спортсмены должны готовиться по-нормальному. К сожалению, Коростелев пройти необходимую подготовку не мог, так как у нас нет высокогорных трасс, - сказала Журова РИА Новости. - В Сочи на тот момент, когда надо делать вкатывание, – это октябрь, ноябрь – нет снега. Сейчас, конечно, на "Лауре" отлично, можно кататься. Но это уже поздно. Все высокогорное вкатывание осенью надо делать на высоте 1400-1500 метров. Физически таких трасс в это время в стране нет".
"Раньше наши спортсмены выезжали перед Кубками мира в Альпы и вкатывание делали там, - продолжила собеседница агентства. - Но уже несколько лет такой возможности нет. И это касается, кстати, всех видов спорта, где требуется выносливость, – и лыж, и биатлона, и коньков. Так что дело даже не только в том, что нас отстранили от международных стартов, а в отсутствии возможности проходить подготовку в горах".
Журова вспомнила свой опыт в то время, когда она была спортсменкой. "Даже в тяжелые годы по финансам мы в составе сборной все равно выезжали за границу, - отметила она. - На всем экономили, но знали – нам надо обязательно пройти подготовку в среднегорье. И принимали все лишения, были готовы и питаться даже не буду говорить, на какую сумму, и жить по шесть человек в комнате. Но готовились на высоте для того, чтобы потом был результат. А сейчас нас туда просто не пускают. Закрыли для нас доступ к объектам, на которых мы всегда готовились".
"Может быть, непрофессионал скажет, что это какая-то ерунда. Но я, как профессионал, понимаю, что это крайне важно. Соперники получают этот так называемый природный допинг, а мы его не получаем. Хотя он разрешенный – природа дает тебе возможность вывести твой организм на новый уровень на высоте", - заключила Журова.
Коростелева удивило решение норвежцев не менять лыжи в марафоне
21 февраля, 16:17