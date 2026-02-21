https://ria.ru/20260221/korostelev-2075987772.html
Коростелева удивило решение норвежцев не менять лыжи в марафоне
Коростелева удивило решение норвежцев не менять лыжи в марафоне - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Коростелева удивило решение норвежцев не менять лыжи в марафоне
Российский лыжник Савелий Коростелев удивился тому, что норвежские спортсмены не меняли лыжи на протяжении всего масс-старта классическим стилем на 50 км на... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T16:17:00+03:00
2026-02-21T16:17:00+03:00
2026-02-21T19:54:00+03:00
спорт
италия
савелий коростелев
зимние олимпийские игры 2026
дарья непряева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073416560_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_196edee7f4f8d72166f2c826385d55cd.jpg
https://ria.ru/20260221/petrosyan-2075945121.html
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073416560_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_715f65e6d0f66dcdf0ae6706a7e617f8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, савелий коростелев, зимние олимпийские игры 2026, дарья непряева
Спорт, Италия, Савелий Коростелев, Зимние Олимпийские игры 2026, Дарья Непряева
Коростелева удивило решение норвежцев не менять лыжи в марафоне
Коростелев удивился тому, что норвежцы не меняли лыжи на протяжении масс-старта
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев удивился тому, что норвежские спортсмены не меняли лыжи на протяжении всего масс-старта классическим стилем на 50 км на Олимпийских играх в Италии, в шутку заявив, что их нужно проверить на использование фторсодержащих смазок.
В субботу Коростелев
занял пятое место в олимпийском марафоне. Золото завоевал норвежец Йоханнес Клебо, россиянин финишировал с отставанием в 3 минуты 38,3 секунды. Ведущий в студии Okko сообщил Коростелеву, что норвежцы прошли всю дистанцию, не меняя лыжи.
"Да ну на фиг? Они не меняли лыжи? Проверьте их на фтор, пожалуйста. Лыжи работали хуже от круга к кругу, очень сегодня тяжелая погода для сервиса, потеплело, мягко. Сегодня было ужасно просто", - сказал Коростелев в эфире Okko.
Олимпийские игры в Италии
продлятся до 22 февраля. В воскресенье пройдет масс-старт на 50 км у женщин, в котором примет участие российская лыжница Дарья Непряева
.