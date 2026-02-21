Рейтинг@Mail.ru
Коростелева удивило решение норвежцев не менять лыжи в марафоне
16:17 21.02.2026 (обновлено: 19:54 21.02.2026)
Коростелева удивило решение норвежцев не менять лыжи в марафоне
Коростелева удивило решение норвежцев не менять лыжи в марафоне - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Коростелева удивило решение норвежцев не менять лыжи в марафоне
Российский лыжник Савелий Коростелев удивился тому, что норвежские спортсмены не меняли лыжи на протяжении всего масс-старта классическим стилем на 50 км на... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T16:17:00+03:00
2026-02-21T19:54:00+03:00
спорт
италия
савелий коростелев
зимние олимпийские игры 2026
дарья непряева
италия
спорт, италия, савелий коростелев, зимние олимпийские игры 2026, дарья непряева
Спорт, Италия, Савелий Коростелев, Зимние Олимпийские игры 2026, Дарья Непряева
Коростелева удивило решение норвежцев не менять лыжи в марафоне

Коростелев удивился тому, что норвежцы не меняли лыжи на протяжении масс-старта

Российский спортсмен Савелий Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, на дистанции квалификации спринта классическим стилем в лыжных гонках среди мужчин на XXV зимних Олимпийских играх в Валь-ди-Фьемме
Российский спортсмен Савелий Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, на дистанции квалификации спринта классическим стилем в лыжных гонках среди мужчин на XXV зимних Олимпийских играх в Валь-ди-Фьемме - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости /
Перейти в медиабанк
Российский спортсмен Савелий Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, на дистанции квалификации спринта классическим стилем в лыжных гонках среди мужчин на XXV зимних Олимпийских играх в Валь-ди-Фьемме
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев удивился тому, что норвежские спортсмены не меняли лыжи на протяжении всего масс-старта классическим стилем на 50 км на Олимпийских играх в Италии, в шутку заявив, что их нужно проверить на использование фторсодержащих смазок.
В субботу Коростелев занял пятое место в олимпийском марафоне. Золото завоевал норвежец Йоханнес Клебо, россиянин финишировал с отставанием в 3 минуты 38,3 секунды. Ведущий в студии Okko сообщил Коростелеву, что норвежцы прошли всю дистанцию, не меняя лыжи.
"Да ну на фиг? Они не меняли лыжи? Проверьте их на фтор, пожалуйста. Лыжи работали хуже от круга к кругу, очень сегодня тяжелая погода для сервиса, потеплело, мягко. Сегодня было ужасно просто", - сказал Коростелев в эфире Okko.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В воскресенье пройдет масс-старт на 50 км у женщин, в котором примет участие российская лыжница Дарья Непряева.
Петросян вынесла бы американок на Играх: что реально произошло в Милане?
21 февраля, 11:30
21 февраля, 11:30
 
СпортИталияСавелий КоростелевЗимние Олимпийские игры 2026Дарья Непряева
 
