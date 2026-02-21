Коростелева удивило решение норвежцев не менять лыжи в марафоне

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев удивился тому, что норвежские спортсмены не меняли лыжи на протяжении всего масс-старта классическим стилем на 50 км на Олимпийских играх в Италии, в шутку заявив, что их нужно проверить на использование фторсодержащих смазок.

"Да ну на фиг? Они не меняли лыжи? Проверьте их на фтор, пожалуйста. Лыжи работали хуже от круга к кругу, очень сегодня тяжелая погода для сервиса, потеплело, мягко. Сегодня было ужасно просто", - сказал Коростелев в эфире Okko.