Коростелев занял пятое место в марафоне на Олимпиаде
Российский лыжник Савелий Коростелев занял пятое место в масс-старте классическим стилем на 50 км на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T15:12:00+03:00
2026-02-21T15:12:00+03:00
2026-02-21T19:54:00+03:00
лыжные гонки
спорт
эмиль иверсен
савелий коростелев
зимние олимпийские игры 2026
Новости
спорт, эмиль иверсен, савелий коростелев, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Эмиль Иверсен, Савелий Коростелев, Зимние Олимпийские игры 2026
